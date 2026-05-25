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Madrid

Más de dos horas de interrupción en la Línea 6 de Metro entre Carpetana y Plaza Elíptica

La circulación sigue cortada en ambos sentidos por una atención sanitaria y Metro estima más de una hora para resolverla.

Libertad Digital
La circulación sigue cortada en ambos sentidos por una atención sanitaria y Metro estima más de una hora para resolverla.
Imagen de archivo de un cartel de la Línea 6 de Metro. | Europa Press

La circulación de la Línea 6 de Metro de Madrid continúa interrumpida entre las estaciones de Carpetana y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, debido a una atención sanitaria, según ha informado la compañía.

La incidencia supera ya las dos horas de duración y afecta a uno de los tramos con mayor tránsito de la línea circular. Metro ha actualizado el tiempo estimado de solución y prevé que la incidencia se prolongue durante más de una hora adicional.

Servicio interrumpido en ambos sentidos

Metro de Madrid recomienda a los usuarios buscar rutas alternativas mientras se mantiene suspendida la circulación entre ambas estaciones. Por el momento no se han facilitado más detalles sobre la atención sanitaria que ha provocado el corte del servicio.

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La Línea 6, conocida como la Circular, conecta algunos de los principales intercambiadores y zonas de tránsito de la capital, por lo que la incidencia está generando importantes complicaciones para los viajeros durante la jornada.

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