Pillan a un cura en Madrid con popper y viagra tras conducir de forma temeraria acompañado de un joven

Agentes de la Policía Municipal de Madrid intervinieron el pasado domingo varias sustancias, entre ellas blísteres de sildenafil (principio activo de la viagra) y frascos de popper, durante la inspección de un vehículo en el distrito Centro de la capital, cuyo conductor resultó ser un sacerdote destinado en la provincia de Cuenca.

Según ha informado el diario El Mundo, los hechos ocurrieron en torno a las 18:00 horas en la zona de la Carrera de San Francisco, junto a la Basílica de San Francisco el Grande, cuando una patrulla detectó un turismo que circulaba realizando maniobras irregulares, con frenadas y arranques repentinos, lo que motivó la intervención policial.

Tras detener el vehículo, los agentes identificaron al conductor, un hombre de 52 años que afirmó ser sacerdote, y a un joven de 25 años que lo acompañaba. Durante la comprobación, ambos negaron portar sustancias estupefacientes, aunque el estado de nerviosismo observado llevó a los agentes a registrar el interior del coche.

En la inspección, los policías localizaron varios blísteres de Sildenafil en distintas dosis, además de varios frascos de popper, una droga ilegal que actúa como potente vasodilatador y se usa en contextos sexuales. Parte del material estaba oculto entre pertenencias personales y documentación del vehículo.

El sacerdote reconoció la propiedad de los medicamentos, aunque no pudo aportar receta médica que justificara su posesión, tal y como ha señalado El Mundo. En el caso del popper, los agentes hallaron varios envases abiertos tanto en el habitáculo como entre las pertenencias del acompañante.

El conductor fue trasladado a dependencias policiales del distrito Centro, donde se levantó un acta de intervención de estupefacientes y se procedió a la incautación de las sustancias. Tras prestar declaración, quedó en libertad en condición de investigado no detenido.

La intervención se enmarca en el control habitual de la Policía Municipal de Madrid en el centro de la ciudad, donde se supervisan conductas de conducción irregular y posibles infracciones relacionadas con la tenencia de sustancias prohibidas o sujetas a prescripción médica.