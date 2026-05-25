Siete años después de aquella noche electoral de mayo de 2019 en la que irrumpió en la primera línea de la política madrileña, Isabel Díaz Ayuso se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la política española y el principal referente electoral del PP.

Cuando Pablo Casado la eligió candidata a la Comunidad de Madrid, Ayuso era una dirigente conocida únicamente en los círculos del partido, no para el gran público. Sin embargo, tras las elecciones de 2019 logró mantener el Gobierno regional gracias a un acuerdo con Ciudadanos y al apoyo parlamentario de Vox. Aquella legislatura, marcada primero por la inestabilidad política y después por el estallido de la pandemia, terminó convirtiéndose en el punto de partida de su ascenso meteórico.

En marzo de 2021, en plena crisis del coronavirus y tras la ruptura con Ciudadanos, Ayuso decidió adelantar las elecciones autonómicas en un movimiento político de alto riesgo pero que se demostró absolutamente certero y que acabó transformando el tablero madrileño. La presidenta convirtió aquellos comicios en un plebiscito sobre su gestión durante la pandemia y arrasó en las urnas: el PP pasó de 30 a 65 escaños y absorbió prácticamente todo el espacio del centroderecha bajo el lema "Comunismo o Libertad", lema que ha decidido recuperar, según reveló ella misma este pasado viernes en un acto del PP de Madrid.

Dos años más tarde, en 2023, llegó la mayoría absoluta. Con 70 diputados y más de 1,6 millones de votos, Ayuso reforzó un liderazgo cimentado en la confrontación con el Gobierno central, la defensa de las bajadas de impuestos y una imagen política muy ligada a la idea de Madrid como motor económico del país. Su incontestable mayoría absoluta certificó la defunción de Podemos en la Comunidad de Madrid y sumió a Vox en la irrelevancia política.

Coincidiendo ahora con el séptimo aniversario de las elecciones de 2019, el Gobierno regional hace balance de una etapa que considera de expansión económica, crecimiento demográfico y transformación de los servicios públicos. El Ejecutivo madrileño recuerda que la Comunidad aporta ya el 19,8% del PIB nacional y concentra el 62% de toda la inversión extranjera que llega a España.

En empleo, la Comunidad reivindica cifras récord, con casi 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social y 670.000 puestos de trabajo creados desde la llegada de Ayuso a la presidencia. El Gobierno autonómico atribuye parte de esos resultados a su política fiscal, basada en 34 rebajas de impuestos desde 2019 y nuevas reducciones previstas para los próximos años.

La pandemia marcó buena parte del primer mandato de Ayuso y también definió su perfil político. El Ejecutivo regional sigue reivindicando como uno de sus símbolos el Hospital Enfermera Isabel Zendal, construido durante la emergencia sanitaria, además de la posterior modernización de grandes hospitales como La Paz, el 12 de Octubre o el Gregorio Marañón.

El Gobierno madrileño reivindica además haber impulsado el 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde 2019, con el Plan Vive como principal emblema y más de 5.700 viviendas de alquiler asequible ya entregadas. También destacan programas dirigidos a jóvenes como Mi Primera Vivienda.

Las ampliaciones de Metro, la gratuidad del transporte público para mayores de 65 años, el acuerdo de financiación histórica con las universidades públicas o el nuevo Plan Residencias 40-40 forman igualmente parte del balance que hace el Ejecutivo autonómico de estos siete años. Ayuso ha convertido además a Madrid en sede habitual de grandes eventos internacionales y en escaparate político y económico del PP.

Con mayoría absoluta y sin contestación interna en el partido madrileño, la presidenta encara ahora la última parte de la legislatura consolidada como uno de los grandes activos electorales de Génova y como la dirigente que transformó por completo el mapa político de la Comunidad de Madrid, aunque mirando de reojo a Vox a su derecha.