Siete heridos, tres de ellos graves, tras una fuerte explosión en un bar de Villaverde

Una explosión registrada este domingo por la noche en un bar del distrito madrileño de Villaverde se ha saldado con siete personas heridas, tres de ellas en estado grave, tres con lesiones moderadas y una leve, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso tuvo lugar pasadas las 23:00 horas en un establecimiento situado en el número 67 de la calle Villajoyosa. Hasta el lugar se desplazaron 15 dotaciones de Samur-Protección Civil, efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal, que se encargaron de regular el tráfico y de escoltar a los heridos más graves a los hospitales.

Un herido crítico con quemaduras en vías respiratorias

El herido de mayor gravedad es un varón que presenta quemaduras en las vías respiratorias, además de lesiones en brazos, tronco y cara. Ha tenido que ser intubado tras ser trasladado al Hospital de La Paz. A ese mismo centro sanitario han sido evacuados otros tres heridos con quemaduras.

Además, una de las víctimas ha sido derivada a la unidad de grandes quemados del Hospital de Getafe, y otras dos han sido trasladadas al Hospital 12 de Octubre. Un séptimo afectado ha recibido el alta en el propio lugar del suceso.

El posible desencadenante

A la llegada de los Bomberos de Madrid, estos sofocaron un pequeño incendio originado tras la explosión y comprobaron que no existían riesgos adicionales en el local.

El jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Julio Rodríguez, ha señalado que el desencadenante podría estar relacionado con una reparación en una sala frigorífica antigua, donde se habría generado una posible atmósfera explosiva que provocó la deflagración y los daños materiales y personales.