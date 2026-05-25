La Comunidad de Madrid llama a donar sangre ante los problemas de movilidad por la visita del Papa

Donar antes de que la movilidad se complique en la capital. Ese es el llamamiento urgente que la Comunidad de Madrid ha lanzado este lunes a los ciudadanos ante la próxima visita del papa León XIV. Se pretende así garantizar las reservas de cara a las jornadas del 6 al 9 de junio, cuando se prevén eventos multitudinarios en la plaza de Lima y en la plaza de Cibeles.

Desde la Consejería de Sanidad han recalcado que se trata de una medida de "precaución" ante las complicaciones de movilidad previstas para esas jornadas. Por su parte, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha recordado que las donaciones del grupo 'A-' se encuentran en nivel rojo para su donación urgente, mientras que el grupo 'B-' está en nivel amarillo, con aviso para donar en los próximos dos o tres días. El resto de grupos se encuentra en nivel verde para su donación con regularidad.

Actualmente, los hospitales precisan diariamente unas 900 bolsas de sangre fresca para asegurar sus tratamientos e intervenciones quirúrgicas. Asimismo, en la región se llevan a cabo alrededor de 240.000 aportaciones al año y en una intervención quirúrgica se puede llegar a consumir el equivalente a 20 donaciones.

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El proceso apenas dura 20 minutos y se puede repetir cada ocho semanas, a condición de que no se haga más de cuatro veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de tres en el de las mujeres.

Quienes se animen a donar, además del Centro de Transfusión, cuentan con las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.