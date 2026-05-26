Almeida arrincona a Reyes Maroto en Cibeles: "En todas las tramas del PSOE está su nombre"

La visita del papa León XIV a Madrid se ha colado este martes en el Pleno de Cibeles y, lejos de rebajar el tono, ha terminado por avivar todavía más el choque habitual entre el Ayuntamiento y el PSOE municipal.

La declaración institucional propuesta por los socialistas para dar la bienvenida al Pontífice a la capital ni siquiera ha salido adelante. El PSOE sabía ya antes del Pleno que no había acuerdo con el PP, pero Maroto ha aprovechado su primera intervención para convertir el asunto en uno de los ejes de la mañana. Y lo ha hecho desde el minuto uno. "Hoy deberíamos haber empezado el Pleno con una declaración institucional para dar la bienvenida al Papa, pero el Partido Popular la ha bloqueado", ha lanzado la portavoz socialista, que ha acusado a los populares de "hacer el ridículo" con "sus excusas y su sectarismo".

Pero Maroto no se ha quedado solo en el viaje de León XIV. Su pregunta, originalmente, iba dirigida a Almeida por las últimas decisiones de la presidencia del Pleno, encabezada por Borja Fanjul, tras los incidentes de la última sesión, cuando varias trabajadoras de escuelas infantiles acabaron expulsadas entre gritos y folletos volando. Fanjul, ese mismo día, firmó la resolución prohibiendo aplausos, pancartas y exclamaciones en las siguientes sesiones plenarias.

"Hoy no es un Pleno cualquiera, llevamos meses denunciando la pérdida de calidad democrática en esta institución, debido a la arbitrariedad y el sectarismo del señor Fanjul. Limitar la entrada del público a este pleno lo que está demostrando es que usted quiere un pleno controlado y sin discrepancia", ha dicho Maroto dirigiéndose al alcalde, al que ha acusado de tener "miedo a la crítica".

Maroto ha finalizado su turno sacando una camiseta contra el cantón de Montecarmelo para afirmar que "esta chapa que llevo y esta camiseta que ustedes han prohibido representan a una ciudadanía que no se resigna y que en el año 2027 va a hacer que haya un cambio de Gobierno".

El problema no es el ruido en el Pleno.

El problema es el miedo del PP a la ciudadanía.

Miedo a las vecinas y vecinos.

Miedo a escuchar a quienes sufren sus políticas.

Miedo a la crítica porque no pueden defender unas decisiones que los tribunales tumban una detrás de otra.… pic.twitter.com/gl12t5b9A9 — Reyes Maroto (@MarotoReyes) May 26, 2026

"Qué diferencia entre las camisetas que exhiben en público y las joyas que guardan en las cajas fuertes", le ha soltado entonces Almeida nada más subir al atril, en referencia al 'botín' encontrado por la UDEF en el despacho del ya imputado Zapatero.

Recogiendo el tema de León XIV, el alcalde ha relatado la secuencia de mensajes entre PSOE y PP sobre la declaración institucional frustrada. Según su versión, los socialistas enviaron el texto el viernes a las 13:35 horas y los populares respondieron el lunes a las 9:35 con modificaciones. "Estos son datos objetivos", ha insistido Almeida para desmontar la acusación de bloqueo lanzada por Maroto.

Pero, sobre todo, el edil ha dudado de que el Arzobispado haya respaldado el texto socialista, tal y como ha defendido la formación de Maroto. "¿Sabe por qué no quiere decirlo? Porque, como diría el jefe de la banda, de la mafia, vaya inventada se ha pegado, señora Maroto", ha disparado el alcalde.

Con el respaldo de la bancada popular, Almeida ha seguido tirando de ese hilo. "Tiene usted la posibilidad de decirnos quién del Arzobispado le ha dado el visto bueno", ha retado varias veces a Maroto durante la sesión. Incluso más adelante, en otro punto del orden del día, el alcalde ha vuelto al asunto: "Usted ha mentido, no hay ningún visto bueno".

El Gobierno municipal ya se había mostrado este lunes en contra del texto presentado por el PSOE porque "limitaba prácticamente" la consideración de León XIV "a la de jefe de Estado" cuando "es también el líder espiritual de la Iglesia católica", una razón que también ha mencionado este martes Almeida en Cibeles.

También la acusación de Maroto sobre la supuesta "falta de calidad democrática" ha terminado llevando a Almeida directamente al terreno nacional: "¿Sabe lo que es respetar la democracia? Ir a una comisión de investigación en el Senado y no mentir ni negarse a declarar. A mí me ha extrañado que ha sido la única voz del Partido Socialista que con firmeza ha salido a defender a Zapatero, igual que hizo con Ábalos, con Koldo, con Cerdán. Ahora lo he entendido, les defiende porque sabe que usted es la siguiente, porque sabe que en todas las tramas del PSOE hay un nombre: Reyes Maroto".

"Está usted con la de Ábalos y en la trama de hidrocarburos. Está con Zapatero y Plus Ultra. Está con Begoña Gómez y Air Europa. El nombre coincidente en todas las tramas de corrupción es Reyes Maroto", ha rematado el alcalde.