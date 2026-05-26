Bronca en Madrid por la retirada de árboles y farolas para montar el escenario de León XIV

Seis árboles han sido retirados ya de la plaza de Cibeles por el Ayuntamiento de Madrid en el arranque del montaje del escenario para la misa de León XIV, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.

La escena ha coincidido casi en tiempo real con el Pleno municipal de este martes. Mientras los ejemplares estaban siendo retirados, el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, ha pedido explicaciones tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, sobre por qué los árboles situados frente a la fachada de CentroCentro "molestan para recibir al Papa".

También los de Rita Maestre han reclamado la "paralización inmediata" de los trabajos. El Gobierno municipal, sin embargo, no ha respondido nada al respecto durante la sesión plenaria.

Las explicaciones han llegado después, a través de fuentes municipales, que han matizado que no se trata de una tala, sino de una retirada controlada. Los árboles han sido trasladados a viveros y se replantarán una vez concluya la visita papal, siempre que el tiempo sea "adecuado" o, en caso contrario, en otoño. El Ayuntamiento incluso ha abierto la puerta a aumentar el arbolado de la plaza más adelante.

Y es que en Cibeles Más Madrid también había considerado que "trasplantar árboles en esta fecha es tanto como talarlos". Más tarde, en sus redes sociales, la formación además ha denunciado: "En plena ola de calor y Almeida retira árboles de Cibeles para montar un escenario. Da igual la obra, da igual el evento, da igual el mes: cualquier excusa es buena para quitar sombra en Madrid".

La explicación del Ejecutivo de Almeida es que la instalación del escenario para la misa, donde se prevé, si no más, una asistencia de millón y medio de personas, podría afectar a los ejemplares de permanecer en su ubicación actual. Su retirada se ha realizado en dos fases —tres árboles ayer y otros tres este martes— y se suma a la retirada de algunas farolas de la plaza que ya tuvo lugar la pasada semana, según señala El Mundo.