Sorpresa entre los vecinos de Torrejón de la Calzada: Gertrudis, secretaria de Zapatero, fue en las listas del PSOE

La secretaria del expresidente del Gobierno, Gertrudis Alcázar, concurrió en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 2023 de la localidad madrileña de Torrejón de la Calzada. Curiosamente, en este pueblo de 11.000 habitantes, nadie la conocía.

La que está señalada en la trama que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero como "la pieza operativa esencial dentro de la red organizada" parece que acabó como paracaidista en este pueblo a cinco kilómetros de Parla.

"No la he visto nunca"

Como ha adelantado Antena 3, Gertrudis Alcázar fue en las listas del Partido Socialista pero la portavoz del partido, Clara López, que encabezó la candidatura en aquellas elecciones no sabía quién era.

López ha afirmado que "del número nueve al trece no conozco a las personas que fueron en nuestra lista". Del mismo modo, apunta que "cuando hicimos la lista cubrimos los primeros ocho puestos y una vez hecho eso, le pasas la lista al partido y ellos se encargan de rellenar el resto".

Tampoco la conoce el alcalde del municipio, que pertenece al Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada, David Blázquez. Ha explicado que "no la conoce de nada" y que "no la ha visto nunca".