Guerra política en Alcalá de Henares tras denunciar por acoso dos altos funcionarios al portavoz de Vox

Un grave conflicto de índole laboral y judicial en las entrañas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha tardado pocas horas en convertirse en un nuevo campo de batalla política. El protagonista en cuestión es Víctor Acosta, portavoz de Vox en el consistorio alcalaíno, quien ha sido denunciado por los delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. Al parecer, son dos funcionarios de carrera los que han ido a los juzgados para dejar constancia de unos hechos que aún no han trascendido a la opinión pública y que se encuentran ya bajo investigación. Según adelanta el medio Soy de Madrid, los denunciantes son: Elena Santana, directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y Ernesto Sanz, interventor municipal. En este punto, es importante diferenciar el contenido de las demandas. Por una parte, Santana habría centrado la querella en los delitos de acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos. El acoso laboral y, también, la revelación de secretos son los presuntos delitos denunciados por Sanz.

En cualquier caso, el PSOE no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar una ofensiva total no solo contra la formación de Santiago Abascal, sino especialmente contra la alcaldesa popular, Judith Piquet, que gobierna junto a Vox en esta localidad. Los socialistas han emitido un duro comunicado arremetiendo contra la gestión informativa del Ejecutivo local. Aprovechando la filtración de supuestas medidas cautelares, el grupo liderado por Javier Rodríguez Palacios ha centrado sus críticas en que el Ayuntamiento no trasladara de inmediato esta información a los grupos de la oposición. "Judith Piquet sigue la estela de la doctrina Móstoles y mira para otro lado ante denuncias de acoso sexual y laboral tan graves".

Acoso laboral y acoso sexual El silencio de Judith Piquet la hace cómplice. Es una denuncia muy grave realizada por personas que llevan trabajando décadas en este Ayuntamiento. Es un secreto a voces en el ayuntamiento el comportamiento del líder de VOX Víctor Acosta. https://t.co/10jliYQaf9 — Javier R. Palacios (@javiRpalacios) May 26, 2026

Asimismo, la formación de la oposición ha exigido explicaciones inmediatas sobre las medidas de protección a los denunciantes, reprochando que sus identidades hayan sido desveladas. Por ello, han exigido conocer "qué medidas han tomado y qué medidas se van a tomar para proteger a las personas denunciantes, que han visto cómo sus identidades han sido desveladas ante la opinión pública".

Vox apunta a una estrategia de desgaste y defiende la presunción de inocencia

Por su parte, desde las filas de Vox se ha recibido la denuncia con cautela, pero también con una contraofensiva dialéctica. Sus servicios jurídicos ya trabajan junto a Víctor Acosta para analizar el contenido de la demanda y valorar las acciones oportunas, recordando un principio básico del Estado de Derecho: "Ninguna persona debe ser condenada por un titular, por una filtración o por una denuncia".

No obstante, la formación no ha pasado por alto el rédito que la oposición busca obtener de este escenario. Así las cosas, desde Vox Madrid se enmarca la situación dentro de una posible campaña de persecución política, y no se descarta que todo esto forme parte de una "estrategia de intimidación o desgaste" diseñada para frenar la actividad de fiscalización que realizan en el Ayuntamiento. "Los hechos, las pruebas y los tiempos permitirán aclarar si estamos ante un conflicto con base real o ante una reacción destinada a silenciar a quien ha puesto el foco donde otros preferían no mirar", han zanjado desde el partido, sugiriendo que la denuncia podría ser una respuesta a su labor política.

También prima la cautela dentro del Partido Popular, que aboga por defender el concepto de la presunción de inocencia del segundo teniente de alcalde. "La mera existencia de una denuncia, investigación o actuación judicial no puede anticipar juicio alguno de culpabilidad", dicen los populares, al menos de momento. El horizonte judicial, y quién sabe si penal, de Víctor Acosta seguirá marcando las posiciones políticas de los diferentes partidos.