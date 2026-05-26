Rocío Albert invita a Zapatero a declarar las joyas "cómodamente hasta por Bizum"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha publicado un post en X en el que le recuerda a José Luis Rodríguez Zapatero que las joyas de alto valor deben "tributar en Sucesiones y Donaciones". Al mismo tiempo, en su publicación, ha compartido el artículo que publicó Libertad Digital sobre las numerosas joyas que la UDEF halló en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno.

Presidente Zapatero, recuerda que los regalos de joyas de gran valor tienen que tributar en Sucesiones y Donaciones. Si todavía no lo has hecho, recuerda que en la @ComunidadMadrid ahora puedes abonar cómodamente tu autoliquidación hasta por Bizum. https://t.co/g9FvdLCWbU — Rocío Albert (@blondieconomics) May 26, 2026

"Presidente Zapatero, recuerda que los regalos de joyas de gran valor tienen que tributar en Sucesiones y Donaciones. Si todavía no lo has hecho, recuerda que en la Comunidad de Madrid ahora puedes abonar cómodamente tu autoliquidación hasta por Bizum", ha escrito la consejera madrileña. Asimismo, Albert ha compartido el artículo publicado en Libertad Digital en el que se mostraba el tesoro oculto de Zapatero. Este incluía collares, pendientes, pulseras, anillos y brazaletes. Un conjunto cuyo valor podría superar el millón de euros.

Las joyas

Y es que la UDEF localizó diversas joyas y collares de piedras preciosas en la caja fuerte que se hallaba en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el acta de entrada y registro, se intervino un collar de color plateado con 13 piedras de color azul, un collar de color plateado con cinco piedras de color, un collar de color plateado con dos piedras de color, una pulsera plateada con dos piedras de color rojo, una pulsera de color plateado con tres piedras verdes, una pulsera con siete piedras azules y diversas sortijas más.