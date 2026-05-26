Luz verde a la ampliación del Mercado de San Miguel tras desmontar el bulo socialista de la muralla

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de forma definitiva el plan especial que regulará las obras de reforma y ampliación del Mercado de San Miguel, uno de los enclaves gastronómicos e históricos más emblemáticos del centro de la capital. La medida permitirá intervenir en el inmueble protegido para mejorar sus condiciones técnicas y de accesibilidad, además de incrementar en un 10% la edificabilidad en la planta sótano.

La iniciativa ha salido adelante en el Pleno municipal con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda. El debate político ha vuelto a girar alrededor de la posible afección a los restos de la antigua muralla cristiana de Madrid, una cuestión que ha acompañado al proyecto desde su tramitación inicial.

Durante la sesión plenaria, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que el proyecto servirá para "poner en valor un edificio que es Bien de Interés Cultural (BIC)" y para "mejorar las condiciones técnicas, higiénicas y de accesibilidad" del mercado.

El debate sobre la muralla medieval

La principal controversia del expediente ha estado relacionada con el trazado de la antigua muralla medieval de Madrid. El PSOE denunció durante la tramitación que el documento inicial no hacía referencia expresa a posibles restos arqueológicos situados bajo el mercado, pese a que el entorno está protegido por el Plan Especial de la Muralla aprobado en 2020.

El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, aseguró que la documentación original omitía un aspecto "determinante", al recordar que "por debajo pasa el trazado de la muralla cristiana de Madrid".

"¿Cómo es posible que nadie lo mencionara en el expediente de la ampliación del Mercado de San Miguel, cuando precisamente el Plan Especial de la Muralla obliga a ello? Algo insólito, desde luego", afirmó Giraldo durante la controversia política generada en torno al proyecto.

El PSOE sostuvo además que la ausencia inicial de referencias arqueológicas podía responder a una intención deliberada de minimizar el impacto patrimonial de la intervención. Según los socialistas, el proyecto debía rehacerse incorporando nuevos estudios y volver a someterse a evaluación.

Los informes arqueológicos descartan restos

Desde el Gobierno municipal defendieron en todo momento que la actuación contaba con todas las garantías patrimoniales y urbanísticas necesarias. Tras las alegaciones presentadas por la oposición, el Ayuntamiento incorporó un estudio arqueológico solicitado a instancias del PSOE.

Carabante explicó que inicialmente no se había incluido porque el proyecto ya había pasado por la Comisión Local de Patrimonio y por la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico y Artístico Natural del Ayuntamiento de Madrid. No obstante, posteriormente se optó por añadir el análisis "por un criterio de prudencia".

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid concluyó finalmente que no existen restos de la muralla bajo la cota afectada por las obras. Según detalló el delegado municipal, se determinó que "por debajo de los 12 metros del Mercado de San Miguel no hay muralla" y que, por tanto, "son compatibles las obras de incremento de la edificabilidad con la protección del patrimonio histórico".

El informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio, emitido el 9 de abril de 2026, resultó decisivo para desbloquear definitivamente el expediente.

El Mercado de San Miguel fue construido entre 1913 y 1916 y cuenta con una superficie de 1.745 metros cuadrados. Su singular estructura de hierro y cristal lo convirtió en uno de los mercados históricos más representativos de Madrid, además de un importante foco turístico y gastronómico.

Precisamente por su consideración como Bien de Interés Cultural, cualquier intervención en el inmueble requiere informes específicos de patrimonio y una supervisión urbanística reforzada.