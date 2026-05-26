Madrid desmonta a Mónica García y le exige justificar los 300.000 millones destinados a sanidad

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad que detalle y documente la afirmación realizada por la ministra Mónica García sobre la transferencia de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. La petición se ha formalizado mediante una carta remitida por la consejera de Sanidad de la región, Fátima Matute, tras el último Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el escrito, fechado el 25 de mayo de 2025, Matute reclama "el desglose detallado y por partidas de dicho reparto, con indicación de ejercicio presupuestario, concepto y comunidad autónoma", al considerar que se trata de una afirmación "de gran trascendencia" que debe poder contrastarse con datos oficiales.

La consejera sostiene que las cifras conocidas "apuntan justamente en la dirección contraria" y asegura que el Gobierno central "ha reducido el gasto sanitario en 1.500 millones de euros en un solo año". En este sentido, hace referencia a la evolución de las partidas sanitarias recogidas por el Ministerio de Hacienda entre 2023 y 2024.

0,38 euros por madrileño para prevenir el suicidio

Además, la Comunidad de Madrid ha vinculado esta reclamación con el reparto de fondos aprobado en el último Consejo Interterritorial para los planes de salud mental y prevención del suicidio. Según expone la carta, Madrid recibió 5,8 millones de euros para salud mental y 2,6 millones para prevención del suicidio, una cantidad que, según la consejera, equivale a "0,82 euros por madrileño para salud mental y 0,38 euros para prevención del suicidio".

En declaraciones remitidas junto a la carta, Matute ha explicado que la solicitud también se realizará "por el Portal de Transparencia" porque, según ha indicado, "no es la primera vez que ella y otros representantes del Gobierno hablan de que han aportado 300.000 millones de euros a la sanidad".

La consejera ha afirmado que estos datos "chocan con lo que aparece en el Ministerio de Hacienda" y ha defendido que la petición responde a "rigor institucional y transparencia". "Le hemos pedido que nos justifique esos 300.000 millones con partidas presupuestarias a comunidades autónomas porque no nos cuadran las cosas", ha señalado Matute.

La huelga médica

La consejera de Sanidad también ha aprovechado para insistir en la situación derivada de la huelga médica y ha criticado la "inacción del Gobierno" ante el conflicto. En la carta reclama al Ministerio los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica relacionados con las negociaciones sobre el estatuto específico para médicos y facultativos, después de que la propia ministra afirmara que dichos trabajos habían sido abordados con los ministerios de Hacienda, Función Pública y Trabajo.

Matute ha defendido la necesidad de "un estatuto médico propio que reconozca su singularidad", así como "un marco de negociación vinculante y exclusivo estatal para todas las comunidades iguales". También ha reclamado medidas relacionadas con la reclasificación profesional y el reconocimiento de las guardias de cara a la jubilación.

En la misma línea, la consejera ha asegurado que, si existiera la financiación a la que hace referencia el Gobierno central, "una partida muy importante iría a esos profesionales sanitarios directamente y evitaríamos muchos problemas".