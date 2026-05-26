Madrid homenajeará en un espacio público a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva

La ciudad de Madrid dedicará un espacio público a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados, Germán P. G. y Jerónimo J. M., durante una operación contra el narcotráfico llevada a cabo el pasado 8 de mayo en la costa de Huelva. La proposición ha sido presentada este martes en el Pleno de Cibeles por Vox y ha sido transaccionada por el Partido Popular, que ha añadido la propuesta de reconocimiento en el espacio público y la reclamación de que la Guardia Civil sea considerada profesión de riesgo.

El texto expresa "su más firme condena" por los sucesos en Huelva trasladando su pésame, respeto y solidaridad a las familias, compañeros y a toda la Guardia Civil, además de expresar el reconocimiento, apoyo y gratitud a este Cuerpo. Asimismo, la propuesta apremia al Gobierno central a dotar "de forma inmediata" a la Benemérita de "los medios humanos, materiales, náuticos, tecnológicos y jurídicos necesarios para combatir eficazmente a las mafias del narcotráfico".

La proposición también reclama al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "cese inmediato" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el nombramiento de un responsable que ofrezca un "respaldo real, efectivo y permanente a la Guardia Civil frente al narcotráfico y el crimen organizado".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que las dos últimas muertes "se podían haber evitado" si el Gobierno —al que ha calificado de "miserable"— les hubiera proporcionado "los medios suficientes" ante "un auténtico ejército naval de terroristas dispuestos a utilizar armas de guerra".

Por parte del Partido Popular, la concejal Yolanda Estrada ha lamentado que las organizaciones criminales sean "cada vez más violentas, más rápidas, más organizadas y más poderosas". "Mientras nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se juegan la vida, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por mirar hacia otro lado", ha denunciado Estrada.

Posturas de Más Madrid y PSOE

La iniciativa ha retratado la división en la izquierda. Mientras que Más Madrid ha optado por la abstención, el PSOE ha respaldado el traslado de la condena a lo sucedido, el apoyo a la Guardia Civil y la necesidad de dotar al Cuerpo de más medios, pero ha votado en contra de declarar a los guardias civiles como profesión de riesgo. Además, como era de esperar, ha rechazado cualquier crítica a la gestión de Fernando Grande-Marlaska.

El socialista Enrique Rico ha espetado a PP y Vox que dejen "la tergiversación y la mentira como herramienta política", defendiendo que la labor del Ministerio del Interior es "incuestionable" al aportar "más y mejores medios también para combatir el narcotráfico".

A su vez, el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, ha acusado a Vox de emplear un "simplismo de matón de barrio" y ha defendido la "legalización regulada de las drogas" como solución al que ha considerado como el "auténtico origen de la drogadicción".

Estas palabras han provocado la indignación de Javier Ortega Smith, quien ha reprochado a Más Madrid que sus iniciativas acaben siendo "auténticas bocanadas de marihuana" y ha tachado de "indecente presentarse en los funerales con esa cara de hipócrita que tiene el ministro Marlaska diciendo que se siente conmovido".