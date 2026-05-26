Madrid se vuelca con el Rayo: Metro decorado y pantallas gigantes para su primera final

La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones de Metro que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para animar al Rayo Vallecano. El conjunto dirigido por Íñigo Martínez disputa este 27 de mayo la final de la Conference League ante el Crystal Palace en la ciudad alemana de Leipzig.

Se trata de la primera final en los cien años de historia del club madrileño y se han instalado pancartas y vinilos decorativos en los accesos al suburbano, que transitan cerca de 230.000 usuarios diariamente, para empujar desde la capital madrileña. Además, de conseguir la gesta, será el primer equipo español en lograr la Conference League.

La campaña se ha desplegado en las estaciones de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. La de Portazgo incorpora una ambientación especial en pasillos y andenes dedicada tanto al club como a la tradicional San Silvestre Vallecana.

⚽️ La Comunidad de Madrid decora las doce estaciones de @metro_madrid que recorren Vallecas para animar al @RayoVallecano en la final de la @Conf_League. 📆 Miércoles 27 de mayo.

👉 Desde las 21:00h.#UECLfinal ⚡️ #VamosRayo +Info: https://t.co/q8EOnWesvO pic.twitter.com/bCfP8kwVD9 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 26, 2026

Pantallas gigantes

Reforzando su apoyo, el Ejecutivo regional instalará tres pantallas gigantes en el estadio de Vallecas para que todos aquellos aficionados rayistas puedan congregarse y animar al equipo en una cita tan especial. Las pantallas se dispondrán frente a cada grada del recinto que tiene una capacidad de 14.700 localidades.

Desde el club se ha puesto en marcha el proceso de venta de las entradas a un precio de 5 euros, siendo su venta exclusivamente en taquilla en distintos turnos fijados desde el 25 hasta el 27 de mayo incluido. Ese mismo día de la final, los más rezagados podrán adquirir su pase al estadio desde las 11:00 hasta que el árbitro señale el inicio a las 21:00.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid pone en marcha iniciativas para apoyar el deporte español. Con motivo de la Eurocopa femenina de 2025, se decoró la estación de Plaza de España. Recientemente, con ocasión del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá este verano, la línea 4 de Metro ha incorporado un tren temático dedicado a la selección española.