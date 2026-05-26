El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado este martes a los alcaldes populares que piensan "en el futuro" de sus municipios frente a un Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que se preocupa de su "futuro judicial". Estas declaraciones se han producido en Pozuelo de Alarcón, donde ha visitado las obras de viviendas municipales de alquiler para jóvenes junto a la regidora de la localidad, Paloma Tejero, en un contexto en el que el PP de Madrid ha activado su maquinaria electoral cuando queda un año para las elecciones autonómicas y municipales en la región.

La agenda del Ejecutivo central

Serrano se ha referido a la postura de los miembros del Ejecutivo de la nación respecto a la actualidad de los tribunales. Los integrantes del Gobierno de España, según ha remarcado el número dos de la formación en la región, "se dedican a estar pendientes de lo que ocurre, de cuál es el nuevo auto, cuál es el nuevo sumario o cuál es la nueva portada".

Al hilo de este argumento, Serrano ha criticado que el Ejecutivo central está "preocupado" por sus intereses "particulares, personales y procesales" mientras España se encuentra en una "situación dramática" y el país en "estado de shock". "Tenemos una persona que decía que era feminista y que se le conocen más prostitutas que acciones positivas cuando era ministro de Fomento. Tenemos un hombre que llegó hablando de decencia y tiene a su mujer, a su hermano y a su expresidente imputados. Y tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero que decía que ser socialista era tener poco y se le han descubierto más joyas que a la propia Castafiore", ha lanzado en referencia a los elementos localizados en la caja fuerte del despacho del expresidente en Ferraz durante los registros del caso Plus Ultra.

Competencias de ADIF y acceso a la vivienda

Frente a esta situación, Alfonso Serrano ha asegurado que los alcaldes de su partido de la Comunidad de Madrid se han dedicado estos tres años de legislatura a "trabajar por sus vecinos". "A diferencia de otros alcaldes, los del PP tienen ambición. No se trata de que un alcalde llegue porque le han elegido y gestione lo que tiene, sino que ambiciona más y mejor para su municipio", ha sostenido, apuntando que lo que mueve a los alcaldes de la organización regional son "las preocupaciones reales de los vecinos" como son la vivienda o el apoyo a la familia.

En este sentido, Serrano ha puesto en valor que el Gobierno local encabezado por Paloma Tejero esté asumiendo tareas que corresponderían "al propio ADIF como es ese famoso túnel" debajo de las vías de Cercanías. Asimismo, ha afirmado que en este municipio "está primando la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los madrileños y del conjunto de españoles con viviendas asequibles", explicando que se realiza tanto en colaboración con la Comunidad de Madrid a través del Plan Joven como por iniciativa propia municipal.

Ofensiva municipal ante el horizonte electoral

Esta visita a Pozuelo de Alarcón constituye una de las paradas de la ruta que Serrano va a realizar por diversos municipios de la Comunidad de Madrid para encontrarse con sus alcaldes y hacer un análisis de lo que han sido estos tres años de legislatura. La ronda de convocatorias territoriales coincide con la activación de la maquinaria electoral de los populares madrileños con la vista puesta en las administraciones locales.

El despliegue del partido busca expresamente reivindicar el modelo impulsado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de cara a la cita con las urnas dentro de doce meses. La dirección de la formación contrapone este marco de gestión pública frente a lo que definen como "el ruido, la transformación y la ausencia de proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez".