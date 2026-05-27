Así avanza la guerra civil de Vox en Cibeles: "Usted no es la portavoz, ni legítima ni de ninguna manera"

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sigue instalado en un limbo, como este martes ha vuelto a quedar expuesto, sin filtro alguno, en el Pleno municipal. La escena, sin embargo, es cada vez más confusa: Javier Ortega Smith continúa figurando como portavoz a ojos de la Presidencia del Pleno mientras Arantxa Cabello insiste, intervención tras intervención, en reivindicarse como la "portavoz legítima" de la formación.

La situación en Cibeles sigue congelada a la espera de que se resuelva el recurso anunciado por Ortega Smith contra la decisión de Vox de expulsarle a él, a Ignacio Ansaldo y a Carla Toscano. Y mientras no haya resolución, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, parece evitar mover ficha. De hecho, tanto en el orden del día como durante la sesión de ayer martes, Smith siguió siendo tratado oficialmente como portavoz del grupo municipal.

Una visión que Cabello rechazó durante toda la jornada. Lo hizo primero en el punto 9, durante una pregunta dirigida al alcalde, a pesar de que este tipo de iniciativas suelen quedar reservadas informalmente al portavoz del grupo y, en esta ocasión, Ortega Smith ya había registrado la suya. Antes de entrar al fondo de la pregunta, la concejal quiso matizar "una cuestión jurídica". "Yo soy la portavoz legítima del grupo municipal de Vox, para las próximas intervenciones también", soltó desde el atril.

Esta vez, a diferencia del último Pleno celebrado hace un mes, Fanjul no intervino para frenarla ni corregirla. Ortega Smith tampoco respondió. Quien sí lo hizo fue el PP.

El concejal popular Jaime González Taboada le replicó directamente que "el legítimo portavoz en estos momentos es el señor Smith" y acusó a Cabello de hacer "algo absolutamente indebido" al registrar una segunda iniciativa dirigida al alcalde. "Usted no es la portavoz, ni legítima ni de ninguna manera", le espetó antes de advertir: "El que corre mucho e intenta pisar a sus compañeros, no es que no llegue, es que no llega jamás".

Pero la cosa no se quedó ahí. Cabello insistió en que no estaba planteando "un debate político, sino una cuestión jurídica", aunque el rifirrafe ya había retratado el escenario: dos Vox coexistiendo dentro del mismo grupo municipal y votando, de hecho, por separado.

Porque esa fue otra de las imágenes que se repitió durante la sesión. Por un lado votaron Cabello y Fernando Martínez Vidal; por otro, "el resto del grupo municipal de Vox", es decir, Ortega Smith y Ansaldo. Toscano, también del bando de Ortega Smith, se volvió a ausentar por baja médica.

Cabello, además, aprovechó otro momento del Pleno, en el punto 30 del orden del día, para volver a dejar constancia de su posición. "Quiero dejar constancia en el acta de que no me someto a la decisión del señor Ortega Smith comunicada en Junta de Portavoces respecto a la intervención en ese punto", afirmó. Acto seguido, denunció que se le había negado intervenir en otro punto.

Donde sí coincidieron ambos sectores de Vox ayer martes fue en el rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones. Antes de entrar al Pleno, Cabello y Martínez Vidal anunciaban que Vox ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en marzo por el Gobierno municipal.

Ya ahí, Cabello acusó a Almeida de mantener a "tres expulsados" —Ortega Smith, Ansaldo y Toscano— dentro del grupo municipal para "paralizar" la acción de oposición. "A mí no me puede negar algo que es inherente a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es poder acudir a los tribunales como concejal", afirmaba.

Precisamente la batalla contra las ZBE acabó siendo al final del Pleno uno de los pocos asuntos en los que ambos sectores de Vox parecieron coincidir. En el punto 33 del orden del día, Ansaldo defendió una proposición para eliminar todas las restricciones derivadas de las zonas de bajas emisiones en Madrid. "La vamos a volver a recurrir y la ganaremos de nuevo", aseguró, en línea con lo anunciado antes por Cabello.

La iniciativa finalmente acabó rechazada por los votos de PP, Más Madrid y PSOE, pero tanto el sector de Ortega Smith como el de Cabello, aunque separados, votaron a favor.