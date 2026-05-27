Ayuso entregará a León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en el Vaticano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al Papa León XIV durante la audiencia privada que mantendrá con el Pontífice en la Santa Sede, prevista para el próximo 1 de junio. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Según ha señalado el Gobierno regional en un comunicado, este acto supone un "gesto de cortesía y agradecimiento" por parte de los ciudadanos madrileños ante el inminente viaje apostólico que el Santo Padre realizará a la región entre los días 6 y 9 de junio.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga, según la Ley 2/2024, "como gesto de cortesía y reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la región por su labor institucional".

El Ejecutivo autonómico ha indicado que los últimos en recibir esta distinción han sido Estados Unidos, coincidiendo con el 250.º aniversario de su independencia, así como el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

La audiencia privada tendrá lugar en el interior del Palacio Apostólico, escenario en el que Díaz Ayuso hará entrega de diversos obsequios, como un libro de edición especial encargado expresamente por ella misma. Esta obra contiene una cuidada recopilación de fotografías sobre las distintas celebraciones católicas que tienen lugar en los municipios de la Comunidad, abarcando desde la tradicional Semana Santa hasta los históricos belenes navideños, como el que se instala anualmente en la Real Casa de Correos. El Gobierno autonómico subraya que son "testimonio todas ellas del profundo arraigo de las tradiciones cristianas y la riqueza histórica, cultural y espiritual".

La líder madrileña también entregará al Pontífice una selección de productos típicos madrileños, como las palmeritas de Morata de Tajuña, las aceitunas de Campo Real o las bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, entre otros.

Asimismo, el encuentro permitirá a la presidenta repasar los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital de España con el lema 'Madrid, Comunidad', donde la Real Casa de Correos albergará el Centro Internacional de Prensa, preparado para acoger a más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Sobresale el dispositivo especial de transportes, sanitario y cultural diseñado para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se acercarán esos días a la región.