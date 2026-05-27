Concierto gratuito de Rigoberta Bandini en Madrid: horario y dónde ver su actuación

Madrid acogerá este jueves 28 de mayo una de las actuaciones gratuitas más destacadas de la semana. Rigoberta Bandini será una de las protagonistas de 'La Verbena de Zalando', un evento abierto al público que se celebrará en la Estación de Príncipe Pío, junto a Madrid Río.

La jornada combinará música en directo, actividades relacionadas con la moda y propuestas de ocio desde primera hora de la tarde. El acceso será libre hasta completar aforo.

A qué hora empieza el concierto

La actuación de Rigoberta Bandini está prevista para las 20:00 horas. La artista subirá al escenario acompañada de una charanga dentro de una programación que reunirá a varios rostros conocidos del entretenimiento y las redes sociales.

Tras el concierto también participarán La Pija y La Quinqui, el popular pódcast presentado por Mariang y Carlos Peguer.

Un evento gratuito en Príncipe Pío

'La Verbena de Zalando' celebra este año su quinta edición con actividades desde las 15:00 horas. Durante la tarde, el espacio contará con un pop-up showroom y diferentes propuestas vinculadas al verano y la cultura urbana.

La organización plantea el evento como una verbena contemporánea al aire libre en uno de los espacios más transitados de la capital durante los meses de buen tiempo. El cierre de la jornada correrá a cargo de la DJ SOFFM, que ofrecerá una sesión musical hasta las 00:00 horas.