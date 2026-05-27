El inesperado visitante que ha vuelto al río Manzanares medio siglo después

Décadas después de su desaparición, la nutria ha vuelto a nadar en el río Manzanares. La confirmación la ha puesto sobre la mesa el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha explicado que la especie llevaba "como cinco o seis décadas" sin dejarse ver por el río de la capital.

Pero la detección no ha sido inmediata. Primero llegaron avisos de vecinos que decían haberla visto, después se localizaron indicios en el terreno y finalmente se activó un seguimiento específico con cámaras. "Nos había llegado por parte de algunos vecinos que la habían visto, pusimos a los servicios técnicos con cámaras a ver si la visualizábamos porque habíamos visto las pisadas y excrementos y ya hemos detectado que la nutria ha vuelto al río Manzanares", ha dicho en Onda Madrid.

El rastro se fue confirmando paso a paso en la zona de la Presa 6, entre el Puente Oblicuo y la Pasarela de Andorra, en los distritos de Arganzuela y Latina, un punto del cauce donde recientemente se ha incorporado iluminación artificial. En ese entorno, el sistema de cámaras del Ayuntamiento ha captado finalmente al animal en movimiento a la 1:49 horas del 19 de abril.

Antes de la imagen definitiva, los técnicos ya habían recogido huellas y restos biológicos compatibles con la especie. Las huellas, de unos 5,5 centímetros, con cinco dedos y forma más ancha que larga, junto con excrementos asociados a su comportamiento territorial y dieta, reforzaron la hipótesis de su presencia.

El Ayuntamiento vincula este tipo de hallazgos al proceso de mejora del río y sostiene que la aparición del animal "confirma que el río vuelve a ofrecer condiciones adecuadas de calidad del agua, disponibilidad de alimento y refugio, algo impensable hace apenas dos décadas".

A partir de ahora, el Servicio de Conservación del Manzanares prevé ampliar el seguimiento con fototrampeo, rastreo de huellas y apoyo de especialistas, con el objetivo de determinar si se trata de una presencia puntual o de un posible inicio de asentamiento. La especie, recuerdan los técnicos, puede desplazarse entre 4 y 5 kilómetros en una sola noche.