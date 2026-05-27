"Sánchez se encierra cinco días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y la prensa independiente a partir del lunes". Este fue el análisis que realizó Isabel Díaz Ayuso tan sólo un día después de que el presidente del Gobierno publicara su famosa carta a la ciudadanía.

Una misiva que ahora el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa como el origen de la actividad criminal desplegada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez en el demoledor auto dado a conocer este miércoles y que confirma la exclusiva de Libertad Digital.

Aquí lo que sucede es que Sánchez se va a encerrar cinco días para ver cómo triturar a los jueces, oposición y prensa independiente a partir del lunes. pic.twitter.com/U97FXkJ7bD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 25, 2024

Muchas fueron las críticas que arreciaron entonces contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algunas de ellas se escucharon en programas como el de Silvia Intxaurrondo en TVE. La presentadora de La hora de la 1 fue incluso más lejos y lideró aquellos días un manifiesto contra la libertad de prensa, rubricado también por otros rostros televisivos del sanchismo como Cristina Fallarás, Ana Pardo de Vera, Rosa Villacastín o Antón Losada.

"Los gobiernos se eligen en las urnas. No al golpismo judicial y mediático", decía el texto escrito en contra de las informaciones independientes que sacaban a luz los escándalos relacionados con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, entre otros.

Ahora, según consta en la investigación dirigida por el juez Pedraz, el origen de la actividad criminal desplegada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez se sitúa en la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de esas diligencias penales a su mujer.

En concreto, considera un "punto de inflexión" la reunión que tuvo lugar en Ferraz, durante el periodo de reflexión de Sánchez, a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera investigar a la esposa del presidente y la carta a la ciudadanía que este dirigió a la sociedad. "En esa reunión del 26 de abril de 2024 participarían Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, así como varios miembros de la estructura orgánica del partido entre los que se encontraba el propio Santos Cerdán o Ion Antolín (director de Comunicación del PSOE)", indica el magistrado.

Un día antes, el 25 de abril, Díez envía un mensaje al ex presidente de la Sepi Vicente Fernández: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente". El juez atribuye al ex secretario de Organización del PSOE "la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".

Entre ellas, "el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos". Y "se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (Biedma, Ayala o Peinado)". De este modo, "se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón (hermano del presidente del Gobierno), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO".