Guía completa de la PAU en Madrid: fechas, asignaturas y refuerzo de transporte

A partir del próximo lunes 1 de junio, 42.047 estudiantes de la Comunidad de Madrid se juegan el acceso a la universidad en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26.

La mayor concentración de examinados estará en la Universidad Complutense de Madrid, con 13.424 estudiantes. Le siguen la Universidad Autónoma de Madrid con 10.341, la Universidad Carlos III de Madrid con 6.348, la Universidad de Alcalá con 5.595, la Universidad Rey Juan Carlos con 4.510 y, cerrando la lista, la Universidad Politécnica de Madrid con 1.829.

En cuanto al calendario de asignaturas, el primer día tendrán lugar los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía. El martes 2 de junio es el turno de Primera Lengua Extranjera e Historia de España. El miércoles 3 y el jueves 4 se reservan para las optativas y materias de modalidad.

Los tiempos están calculados al milímetro: tres franjas diarias —de 9:30 a 11:00, de 12:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30— con un dato que no conviene pasar por alto. Tal y como se establece, el llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.

Cada ejercicio tendrá una duración máxima de 90 minutos y un único modelo de examen, aunque con posibilidad de elegir apartados entre varias preguntas. Las respuestas podrán ser cerradas, semiconstruidas o abiertas, y estas dos últimas deberán representar al menos el 70% del contenido. Además, el diseño incluye un mínimo del 20% de cuestiones competenciales.

Para quienes se enfrenten a imprevistos, el viernes 5 de junio queda reservado a incidencias o coincidencias horarias. Y si alguien no puede acudir en esta convocatoria por causas excepcionales debidamente justificadas, la convocatoria extraordinaria se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio, con el 3 de julio destinado también a incidencias.

Pero si hay un punto que preocupa a muchos estudiantes de la PAU es el transporte. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha activado un dispositivo especial de movilidad que reforzará hasta un 23% las líneas 6 y 12 de Metro de Madrid durante esos cuatro días.

Por la mañana, entre las 8:00 y las 9:00, se incrementa la frecuencia para asegurar el acceso antes de las pruebas. Por la tarde, entre las 17:00 y las 19:00, el aumento de trenes busca absorber la salida masiva de estudiantes.

Las estaciones con mayor presión están ya identificadas. En la Línea 6, Ciudad Universitaria —principal acceso a la Complutense y la Politécnica—, además de Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Príncipe Pío, Argüules y Moncloa. En la Línea 12 (MetroSur), el foco se sitúa en Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central y Leganés Central, junto a nodos de intercambio como El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central.