"Absolutamente tranquila": la alcaldesa de Velilla y hermana de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, en el banquillo

Los escándalos se le acumulan al Partido Socialista. El día en el que la UCO ha acudido nuevamente a Ferraz, sede central del partido, por supuestos pagos del PSOE contra jueces y fiscales en el marco del caso Leire Díez, la hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, se sienta en el banquillo por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La mandataria socialista se enfrenta, junto a otros tres altos cargos municipales, a una petición fiscal de tres años de prisión y doce de inhabilitación.

El juicio se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en la Audiencia Provincial de Madrid, estando prevista la declaración de la regidora Antonia Alcázar para mañana. Fuentes jurídicas informan de que la posibilidad de un acuerdo que evite la condena es prácticamente nula, ya que la exalcaldesa niega rotundamente los delitos que se le imputan.

A su llegada a las dependencias judiciales, los medios de comunicación han interceptado a Antonia Alcázar para interrogarla sobre su situación procesal. Preguntada explícitamente por cómo afronta el juicio y por si le genera nerviosismo la situación de su hermana, la mandataria socialista ha respondido textualmente que está "absolutamente tranquila". Ante la insistencia de los informadores sobre si su presencia en la vista oral tiene como objetivo demostrar su inocencia en la gestión urbanística, Alcázar ha sentenciado de forma tajante: "Como no puede ser de otra manera".

Ya a su salida, la regidora a preguntas de la prensa ha salido en defensa de su hermana. "No es investigada ni imputada a día de hoy", ha querido subrayar. "Con tranquilildad absoluta", ha incidido.

El negocio de los eventos sin licencia

El escrito de acusación del Ministerio Público sitúa el origen de la trama en el año 2019. A partir de esa fecha, los cuatro cargos municipales implicados orillaron de manera deliberada sus obligaciones de disciplina urbanística y protección de la salud vecinal.

El origen del conflicto se localiza en el establecimiento El Casón de la Quinta de San Antonio, cuyos exteriores terminaron convertidos de forma sistemática en un recinto de eventos multitudinarios al aire libre.

La pasividad municipal permitió que se celebraran bodas, bautizos y comuniones sin la cobertura legal preceptiva. Los residentes del municipio soportaron un patrón idéntico en cada festejo: música a gran volumen, lanzamiento de pirotecnia y aglomeraciones incontroladas. Estas actividades vulneraron de forma flagrante los horarios regulados por la Comunidad de Madrid, prolongándose con total impunidad hasta las cinco o seis de la madrugada.

Expedientes bloqueados en el Ayuntamiento

La Fiscalía incide en la absoluta inacción de las autoridades competentes a lo largo de seis años. Las llamadas de auxilio a la Policía Local y las denuncias formales por registro de entrada fueron una constante, por lo que la convivencia se tornó insoportable durante los meses de primavera y verano.

El núcleo de la prevaricación radica en la gestión interna de dichos documentos. La acusación sostiene que los expedientes terminaron paralizados en los despachos del Consistorio de forma deliberada. El equipo de gobierno dejó caducar las reclamaciones sin dictar ninguna resolución definitiva y evitó aplicar medidas cautelares urgentes, como el precinto de las instalaciones afectadas. Por estos hechos, el Ministerio Público acusa formalmente a la exregidora de saltarse a sabiendas la Ley del Suelo regional y exige el pago de indemnizaciones por los daños causados.

El blindaje político de Zapatero

El juicio, estructurado en tres sesiones, adquiere una notable dimensión política por los vínculos de la procesada con el núcleo duro del socialismo. Antonia Alcázar es hermana de María Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El nombre de María Gertrudis figura de forma reiterada en los autos de la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Calama le atribuye un papel relevante en la red de corrupción del caso Leire Díez, aunque por el momento no se encuentra formalmente imputada.

El propio Zapatero se implicó personalmente en el respaldo a la exalcaldesa, desplazándose a Velilla de San Antonio en campaña electoral para consolidar su candidatura. "Esta alcaldesa es más que una amiga. Es una hermana. Un amor. Así es como la conocen muchas personas", aseveró el expresidente en un mitin donde la calificó como "la mejor".