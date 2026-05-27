Las claves para visitar la Feria del Libro de Madrid 2026: fechas, invitados y actividades

La Feria del Libro de Madrid regresará del 29 de mayo al 14 de junio al Paseo de Coches de El Retiro con una edición marcada por el humor. La cita cultural, que este año alcanza su 85.ª edición, reunirá 366 casetas, autores internacionales, humoristas gráficos, pódcasts en directo y encuentros literarios en distintos espacios repartidos por el recinto.

La organización ha planteado esta edición como una reflexión sobre la risa, la ironía y la sátira como herramientas para interpretar el presente. Bajo la idea de que 'leer y reírse son formas de resistencia', la programación explorará el humor desde la literatura, el pensamiento crítico, la ilustración, la oralidad contemporánea y los nuevos formatos digitales.

Jonathan Coe, Eva Hache o Pantomima Full, entre los invitados

Entre los nombres confirmados figuran Jonathan Coe, David Safier, Maitena, Ignatius Farray, Joaquín Reyes, Eva Hache, Bob Pop, Marta Sanz, Rodrigo Cortés o Pantomima Full, además de escritores, ilustradores y humoristas internacionales.

La feria contará con encuentros sobre sátira política, humor absurdo, literatura contemporánea o creación audiovisual. Uno de los actos previstos reunirá a Pantomima Full, Joaquín Reyes y Eva Soriano bajo el título 'Esto lo diría alguien como tú'.

También participarán Liniers y Kevin Johansen, que volverán a compartir escenario en una conversación sobre música, ilustración y procesos creativos.

Homenajes y conversaciones sobre literatura y humor

La programación incluirá homenajes a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Rafael Azcona, Jorge Ibargüengoitia o Nicanor Parra, además de un acto especial dedicado a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida en un referente de la sátira literaria contemporánea.

El humor gráfico tendrá además un espacio destacado con autores como Flavita Banana, Alberto Montt, Mamen Moreu o Darío Adanti, que participarán en conversaciones sobre viñetas, ilustración y comedia visual.

Pódcasts en directo y nuevas formas de lectura

La Feria del Libro reforzará este año su apuesta por los formatos digitales y la conversación en vivo. Durante varias jornadas habrá grabaciones abiertas al público de programas como Ni Tan Bien, Pena y Pánico, ¿Te Quedas a Leer? o Las Fabuladoras.

Además de las tradicionales firmas y presentaciones, la programación incluirá talleres, clubes de lectura, encuentros profesionales y actividades infantiles repartidas entre los distintos pabellones del recinto.

También se celebrarán jornadas dedicadas a las humanidades digitales y al impacto de la inteligencia artificial en ámbitos como el trabajo, la democracia o la salud mental.

Cómo llegar a la Feria del Libro

La feria volverá a celebrarse en su ubicación habitual del parque de El Retiro, junto a la Puerta de Alcalá y la zona de Ibiza.

Se puede acceder en metro a través de las estaciones de Retiro (L2) e Ibiza (L9). También tienen parada en los alrededores varias líneas de autobús, entre ellas las líneas 2, 15, 20, 26, 61 y C1.