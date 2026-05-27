Madrid alerta por la llegada de una masa de aire africano con polvo en suspensión

La Comunidad de Madrid ha advertido de la llegada este miércoles de una masa de aire de origen africano con presencia de polvo en suspensión que podría afectar a la calidad del aire en la región. El episodio, según la información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se basa en los datos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Durante la jornada se podrían registrar concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico en la zona centro de la Península, incluida la Comunidad de Madrid.

Aunque las autoridades señalan que el episodio previsto no supone un riesgo elevado para la salud, sí han hecho un llamamiento a la precaución, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

La Comunidad de Madrid recomienda evitar los esfuerzos físicos al aire libre mientras se mantenga la intrusión de polvo en suspensión. También aconseja que las personas con problemas respiratorios reduzcan las actividades que impliquen ejercicio en el exterior. En caso de notar dificultad respiratoria, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud para su valoración.

Impacto en la calidad del aire

La intrusión de aire africano puede provocar un aumento puntual de partículas en el ambiente, lo que repercute directamente en los niveles de calidad del aire.

Las autoridades autonómicas insisten en que, en la medida de lo posible, se utilice el transporte público con el objetivo de reducir las emisiones adicionales y contribuir a minimizar la concentración de partículas en la atmósfera durante el episodio.

Este tipo de fenómenos meteorológicos, habituales en determinadas épocas del año, puede extenderse durante varias horas o incluso días, dependiendo de la evolución de las masas de aire.