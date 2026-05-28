Ayuso no cree al PNV y pide una cuestión de confianza: "No existe la más mínima posibilidad de que deje caer a Sánchez"

"¿Existe la más mínima posibilidad de que Junts y PNV dejen caer al Gobierno?", preguntó el director de El Mundo, Joaquín Manso, a Isabel Díaz Ayuso, que este jueves participó en un encuentro informativo organizado por este diario. "No", respondió tajante la presidenta autonómica.

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo madrileño realizó un análisis muy pesimista ante la insólita situación de podredumbre que asola al país, máxime después de que ayer quedara de manifiesto que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una posible financiación irregular del PSOE para pagar la guerra sucia contra jueces, fiscales y periodistas involucrados en causas que afectan al partido, al Gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez. "España sufre corrupción de Estado. Y, en este punto, solo cabe una cuestión de confianza y elecciones", afirmó contundente descartando así una moción de censura de su partido, tal y como le exige Vox o quieren algunos socios como Sumar.

"Lo coherente sería presentar una moción de confianza y ver qué hacen socialistas como Emiliano García-Page", insistió Ayuso, después de que el presidente de Castilla-La Mancha y único barón socialista abiertamente crítico con Sánchez haya manifestado que la legislatura está en vía muerta tras las últimas revelaciones judiciales.

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid no cree que Pedro Sánchez vaya a hacerlo. "La corrupción le ata al poder", sostiene desde hace tiempo. "El plan es eternizarse, amnistiarse y forrarse", expuso este jueves. "Cambiar el modelo territorial y el modelo de Estado, y encima hacerlo a hechos consumados".

"Y lo venimos denunciando desde hace muchos años en la Comunidad de Madrid: su afán por imponer en España una república federal plurinacional. Y ahí lo tenemos. El juez Pedraza hablaba de desestabilizar el sistema. Es que esto es chavismo puro: desestabilizar la democracia. Es un golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Y si para ello tienen que hacer todo tipo de concesiones, pues lo harán. Pero también les digo y les prometo una contestación desconocida desde Madrid", deslizó sin llegar a concretar de qué se trataría.

En todo este plan, Sánchez contará con el apoyo de sus socios, los partidos nacionalistas y de ultra izquierda, que no le dejarán caer. "Los socios buscan siempre nuevas excusas para no confesar que no romperán porque cada día van soltando a presos terroristas; van adquiriendo competencias que son impropias para crear naciones paralegales; van ganando dinero en las empresas públicas y privadas que han colonizado para devolverse favores".

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