El castillo del siglo XV que acoge los mejores planes nocturnos y gratuitos de Madrid

Quienes busquen planes gratuitos en Madrid todavía tienen varias citas pendientes de ‘Las noches del castillo’, el ciclo cultural al aire libre que se celebra en el parque del Castillo de la Alameda de Osuna, en Barajas, y que permanecerá activo hasta el 13 de junio.

La iniciativa, organizada por la Junta Municipal de Barajas, convierte este enclave histórico en escenario de espectáculos nocturnos bajo el lema ‘Acaba el día, empieza el espectáculo’. El programa cuenta con la colaboración de 21 DISTRITOS, iniciativa cultural del Ayuntamiento de Madrid, y de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) a través de AIEnRUTa.

El escenario elegido no es casual. El Castillo de la Alameda, integrado en la Red de Museos del Ayuntamiento, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura militar del siglo XV que se conservan en Madrid. Además, el entorno fue renovado recientemente tras una inversión municipal de 1,6 millones de euros destinada a mejorar la accesibilidad y renaturalizar el parque.

Las próximas citas del programa

La agenda continúa el viernes 29 de mayo a las 22:00 horas con la actuación de la cantaora Esperanza Garrido, incluida en la gira AIEnRUTa-Flamencos. La artista fue finalista de La Voz Kids en 2014 y recibió el Premio Canal Sur de la Saeta de Oro de Granada en 2025.

El sábado 6 de junio, a la misma hora, el recinto acogerá una sesión de cine de verano con la proyección de Wonka, una de las propuestas abiertas al público familiar.

La programación seguirá el viernes 12 de junio a las 22:30 horas con ‘Light & Magic’, un espectáculo de la Asociación Circo Diverso de Tres Cantos que combina circo contemporáneo, música y malabares led.

El ciclo concluirá el sábado 13 de junio a las 22:30 horas con el concierto de Caminero Cuarteto, dentro de la gira AIEnRUTa-Jazz, que pondrá el broche final a esta primera edición.