La Comunidad de Madrid amplía el Metro hasta las 2:30 por la visita del Papa y refuerza el servicio

La Comunidad de Madrid ampliará el horario de apertura del Metro hasta las 2:30 horas en la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de junio para facilitar los desplazamientos previstos con motivo de la visita del papa León XIV a la región. La medida se aplicará en toda la red del suburbano y forma parte de un dispositivo especial de movilidad que se activará entre los días 6 y 9 de junio.

El anuncio ha sido realizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su participación en el encuentro informativo La España vertebrada, Comunidad de Madrid, organizado por el diario El Mundo. Según ha explicado, el operativo busca dar respuesta al incremento de viajeros previsto durante esos días.

Refuerzo del servicio en toda la red

El incremento del horario no será la única medida. Metro de Madrid reforzará la circulación de trenes con una subida de hasta el 125% en la frecuencia en distintas líneas y franjas horarias. Para ello se incorporarán 111 convoyes adicionales, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte y reducir los tiempos de espera.

Este refuerzo se enmarca en el Plan Especial de Movilidad diseñado por el Gobierno autonómico, que coordina la respuesta del transporte público ante la previsión de una elevada afluencia de personas en la región.

Operativo entre el 6 y el 9 de junio

El dispositivo estará activo durante varios días, del 6 al 9 de junio, coincidiendo con los principales actos relacionados con la visita del pontífice. El plan contempla ajustes en la operativa habitual del suburbano, así como un incremento de recursos humanos y técnicos.

Además del refuerzo en la circulación de trenes, se prevé una reorganización de servicios en estaciones estratégicas para gestionar los flujos de viajeros en los momentos de mayor demanda.

Más personal y apoyo en superficie

El plan de movilidad incluye también un aumento del personal desplegado. Más de 600 trabajadores adicionales serán movilizados en áreas de estaciones, mantenimiento y seguridad para reforzar la atención al usuario y la operatividad del sistema.

En paralelo, la Empresa Municipal de Transportes ampliará su servicio durante estos días y se sumará un refuerzo de un centenar de autobuses interurbanos para facilitar los desplazamientos de los visitantes que se alojen en otros municipios de la región.

Coordinación del transporte público

El dispositivo se ha diseñado para coordinar distintos modos de transporte público en la Comunidad de Madrid. El objetivo es facilitar la movilidad tanto dentro de la capital como en los desplazamientos de entrada y salida desde localidades del área metropolitana y municipios cercanos.

El Gobierno regional ha señalado que el plan busca garantizar la continuidad del servicio ante el incremento puntual de la demanda previsto durante la visita oficial.