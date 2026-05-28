Así es la colección de camisetas retro de fútbol de Metro, inspirada en cinco selecciones campeonas del mundo

Con motivo del Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, la Comunidad de Madrid ha lanzado una colección de camisetas retro Metro FC bajo el lema ‘Y tú, ¿de qué línea eres’. Las camisetas están inspiradas en cinco míticas selecciones y representan a determinadas líneas de la red de Metro, integrando elementos característicos del suburbano madrileño.

En común, las cinco camisetas de la línea textil tienen dos elementos. Por un lado, el escudo bordado de Metro FC, diseñado a partir del icónico rombo de Metro de 1921. Fue en el primero que se incluyo la típica pastilla azul. Por otro lado, las siete estrellas de la Comunidad de Madrid, cabe destacar que las estrellas alternan el rojo y el amarillo, para señalar con este último el número de Mundiales conseguido por la selección homenajeada.

Las selecciones representadas

Para la línea 1, se ha elegido a la selección de Argentina. Esta plantilla alzó el trofeo al cielo en México 1986. El diseño consiste en rayas albicelestes, detalles en negro y cuello en algodón, utilizando así el material de las camisetas de aquellas época.

Relacionado De la Fuente anuncia a los 26 elegidos para el Mundial

La línea 2 corresponde a España. El diseño teletransporta a los españoles a Sudáfrica de 2010. Un gol de Iniesta desató la alegría de todo un país y la Comunidad de Madrid ha diseñado una camiseta rojo intenso con detalles en azul para la ocasión.

Metromadrid ha lanzado una colección de camisetas de fútbol con algunas de sus líneas. Cuestan 55 euros pic.twitter.com/PaLr9j8efO — Esteban Gómez (@mirondo9) May 28, 2026

Siguiendo con la línea 3, Brasil es la selección protagonista. El mítico país con Romario en sus filas se proclamo campeón en Estados Unidos 1994. La línea 5 trae a la mente a la Alemania de 1990, que se proclamo campeona ante Argentina en el Estadio Olímpico de Roma. Por último, la línea 10 hace referencia a Francia y su título conseguido en 1998, en aquella ocasión dos goles de Zidane y Emmanuel Petit proclamaron campeón al país galo.

Las personas que quieran hacerse con la colección, o parte de ella, podrán hacer la compra en la tienda online de Metro de Madrid o en los puntos de venta ubicados en estaciones como Ópera, Sol y Plaza de Castilla. El precio de las camisetas con estilo retro y detalles relacionados con el Metro madrileño es de 54,95 euros.