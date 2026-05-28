La huelga médica contra Mónica García se agrava: 15 nuevos servicios de hospitales madrileños dejan las peonadas

La crisis abierta por la huelga médica en Madrid continúa escalando y amplía la presión sobre la ministra de Sanidad, Mónica García. Después de que los anestesistas y reanimadores del Hospital 12 de Octubre anunciaran la suspensión de toda la actividad extraordinaria voluntaria a partir del 1 de junio, otros 15 servicios de hospitales públicos madrileños se han sumado ya a la retirada de peonadas como medida de protesta por sus condiciones laborales.

El sindicato médico AMYTS, mayoritario entre los facultativos madrileños y miembro del comité de huelga nacional, ha confirmado el respaldo a estas decisiones y advierte de que podrían incorporarse nuevos servicios hospitalarios, ya que varios equipos médicos continúan votando internamente su adhesión a la protesta.

La campaña ‘Ni un rato más’ gana fuerza

La retirada de actividad extraordinaria voluntaria —conocida como peonadas— se está convirtiendo en una de las principales herramientas de presión del conflicto sanitario abierto por la reforma del Estatuto Marco.

La medida implica dejar de realizar prolongaciones de jornada, módulos extraordinarios o guardias adicionales fuera de la actividad ordinaria. Según AMYTS, esta iniciativa ya cuenta con un respaldo creciente entre los profesionales y ha comenzado a extenderse por distintos hospitales públicos madrileños.

Los anestesistas del 12 de Octubre, hospital en el que trabajó la propia Mónica García y donde todavía mantiene antiguos compañeros, fueron los primeros en anunciar la suspensión de estas actividades extraordinarias.

En su comunicado, al que tuvo acceso Libertad Digital, denunciaban la "ausencia de voluntad negociadora" tanto del Ministerio como de la Comunidad de Madrid y aseguraban no estar dispuestos a seguir sosteniendo el sistema sanitario "a base de sobreesfuerzo".

Más del 90% rechaza el borrador del Estatuto Marco

En paralelo, AMYTS ha difundido una encuesta realizada durante las últimas semanas entre facultativos para medir el clima interno del conflicto y valorar posibles pasos futuros.

El estudio, elaborado a partir de más de 2.000 respuestas, refleja un rechazo prácticamente unánime al actual borrador del Estatuto Marco negociado por el Ministerio de Sanidad. Más del 90% de los encuestados considera insuficiente el texto y el 94% reclama una regulación específica para los médicos y facultativos que aborde cuestiones como las guardias, la jornada laboral o la organización del trabajo.

El sindicato sostiene que los datos muestran un malestar "profundo y persistente" dentro del colectivo sanitario.

Crece el apoyo a una huelga indefinida

La encuesta también revela un endurecimiento de las posiciones entre los médicos madrileños. El 45% de los facultativos apuesta ya por convocar una huelga indefinida tras el verano, mientras que cerca del 70% afirma que estaría dispuesto a secundarla.

Además, el 61% asegura que participaría en concentraciones y manifestaciones, lo que evidencia una elevada predisposición a mantener e intensificar las movilizaciones en los próximos meses.

Rechazo a la gestión

Uno de los aspectos más destacados del sondeo es la valoración de las administraciones sanitarias implicadas en el conflicto. Según los datos difundidos por AMYTS, el 80% de los encuestados considera que Mónica García debería dimitir por su gestión del conflicto sanitario y de la negociación del Estatuto Marco.

En el caso de la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, el 54% de los participantes opina igualmente que debería dejar el cargo. En conjunto, el 97% de los médicos consultados califica la actuación tanto del Ministerio como de la Consejería de Sanidad de Madrid como "deficiente" o "muy deficiente".

Consultas suspendidas

La huelga médica ya está teniendo un fuerte impacto asistencial en la sanidad madrileña. Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los paros celebrados entre diciembre y mayo han provocado el aplazamiento de 215.344 consultas externas, 21.733 pruebas diagnósticas y 10.470 cirugías.

El Ejecutivo regional cifra además en más de 16.456.119 millones de euros el impacto económico acumulado del conflicto.

Mientras tanto, AMYTS insiste en reclamar una negociación específica para los facultativos, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, mejoras salariales y cambios en el sistema de guardias médicas.