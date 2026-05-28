Las empresas familiares madrileñas han ido ganando peso en los últimos años. Actualmente, las 235.000 compañías de este tipo sostienen 1,5 millones de puestos de trabajo y generan más de 1.000 millones de euros de valor añadido para la región.

Estas cifras se desprenden del primer estudio con datos regionalizados publicado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam), elaborado por la Sociedad Española de Investigadores de Empresa Familiar (Safer) a partir del informe El futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial en 2025 del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Ha sido presentado por la presidenta de Adefam, Verónica García Castelo, junto a la directora de la entidad, Marta Beltrán, y el director de Safer, José Carlos Casillas.

El estudio revela que, entre 2015 y 2024, estas empresas han pasado de representar el 85,6% al 92,8% del total de compañías de la Comunidad de Madrid; su contribución al empleo ha crecido del 54,9% al 58,9%, y su aportación al Valor Añadido Bruto (VAB), del 39,2% al 46,2%.

El perfil de las compañías familiares es predominantemente joven: casi dos tercios cuentan con menos de 25 años de trayectoria. En concreto, un 18,3% se encuentra en fase emprendedora y un 47,3% aún está en desarrollo. Solo un 2% supera el medio siglo de trayectoria, una cifra que, no obstante, se sitúa por encima del 1,3% de la media nacional.

En cuanto a la duración, el 72,5% de las empresas familiares tiene 10 o más años de antigüedad, y el 30,5% tiene 25 o más años. Y aunque aproximadamente 1 de cada 3 empresas familiares ha superado ya algún relevo generacional, solo el 1,8% de las empresas familiares madrileñas está en tercera o posterior generación. Para Adefam, este dato subraya "la importancia de anticipar la sucesión, profesionalizar la gestión y preparar a las nuevas generaciones para garantizar la continuidad de estos proyectos empresariales".

Mejores condiciones económicas

A pesar de tener un tamaño medio menor, el informe revela que estas compañías compiten en mejores condiciones económicas que las no familiares. Con una facturación media cercana a los 477.000 euros y unos cinco empleados (frente a más de dos millones y 13 empleados en las no familiares), logran una rentabilidad económica del 4,2%, superior al 3,1% que registran las empresas no familiares.

La rentabilidad financiera también ha mejorado de forma sostenida, ya que el diferencial en comparación con las no familiares ha pasado de 0,36 puntos en 2014 a 2 puntos en 2024. En este sentido, las empresas familiares de Madrid presentan un ratio de solvencia de 1,99 frente al 1,74 de las no familiares, y un ratio de liquidez de 1,69 frente a 1,54.

Asimismo, exhiben un menor nivel de endeudamiento, con un 44% frente al 47,3% del resto de corporaciones, una variable que ha caído de forma más pronunciada a lo largo de la última década.

Sin embargo, el estudio también advierte de una mayor carga fiscal relativa sobre estas organizaciones. El peso del impuesto de sociedades sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanza el 25% en las firmas familiares de Madrid, en contraste con el 16% de las no familiares. Por ello, desde Adefam reclaman "un marco regulatorio estable y previsible que permita a estas empresas seguir invirtiendo y generando empleo y riqueza económica en la región".

Por otro lado, casi la mitad de las grandes compañías madrileñas —el 48,9% de las que tienen más de 250 asalariados— son de carácter familiar. En ese segmento, las empresas familiares aportan en torno al 40% del empleo y algo más del 20% del VAB.

Vocación de permanencia

El estudio también registra una vocación de permanencia por parte de las empresas de carácter familiar en la región, puesto que el 68% sigue activo una década después de su creación, frente al 66% de las no familiares. Igualmente, de las que seguían ejerciendo su actividad en 2024, el 93,6% mantenía su carácter familiar. Otro dato a resaltar es que el 36% de las compañías que en 2015 eran no familiares habían pasado a ser familiares en 2025, principalmente por concentración de la propiedad en una misma familia.

Respecto a los sectores, el comercio es protagonista en el ámbito de las empresas familiares. En la región, la mayoría (94,6%) de las empresas de este sector son familiares, seguidas de las empresas de construcción (93,4%) y de la industria manufacturera (92%).

Además, en otros nueve sectores más del 95% de las compañías tienen carácter familiar, lo que convierte al modelo de empresa familiar "en un actor decisivo dentro del tejido productivo de la Comunidad de Madrid".