Muere un trabajador tras ser golpeado por una retroexcavadora en un túnel de Cercanías

Un hombre de 39 años ha perdido la vida en la madrugada de este jueves a consecuencia de un fatídico accidente laboral ocurrido en el interior de un túnel de la red ferroviaria. El suceso ha tenido lugar mientras el operario llevaba a cabo diversas tareas de mantenimiento nocturno en la infraestructura, concretamente en el tramo que discurre entre las estaciones de Laguna y Embajadores, correspondientes a la línea C-5 de Cercanías. Según los primeros datos facilitados por los servicios de emergencias, la víctima recibió un fuerte golpe en el pecho provocado por la pala de una retroexcavadora que se encontraba operando en la misma zona.

El aviso a los servicios de emergencias se registró a las 00:55 horas. En ese momento, una llamada alertó al centro del 112 de la Comunidad de Madrid sobre la gravedad del incidente ocurrido en las profundidades de la red de transporte. De inmediato, se activó el protocolo habitual para este tipo de siniestros, desplazándose hasta el lugar de los hechos varias dotaciones del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa 112), así como efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de la capital y agentes de seguridad. La rapidez en la respuesta resultó fundamental para intentar salvar la vida del afectado, aunque finalmente las lesiones resultaron incompatibles con la supervivencia.

A su llegada al punto exacto del accidente, los facultativos médicos se encontraron con que el trabajador padecía un trauma torácico severo derivado del violento impacto de la maquinaria pesada. Además, el paciente se hallaba en situación de parada cardiorrespiratoria, por lo que los equipos de emergencia iniciaron de manera inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos continuados y de mantener las prácticas de reanimación durante aproximadamente cuarenta minutos, los profesionales del Summa 112 no lograron revertir la situación y tuvieron que confirmar el fallecimiento del empleado en el mismo lugar del siniestro.

Paralelamente a la intervención médica, los miembros del Cuerpo de Bomberos colaboraron en asegurar la zona y facilitar el acceso a los sanitarios en un entorno de especial dificultad como es un túnel subterráneo. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid ha asumido el control de las diligencias iniciales y ha procedido a abrir una investigación oficial para esclarecer de forma minuciosa las causas exactas que han propiciado este trágico desenlace. Los agentes especializados en siniestralidad laboral serán los encargados de determinar si se cumplían todas las normativas de prevención de riesgos correspondientes a la utilización de maquinaria pesada en espacios confinados.

Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto los riesgos inherentes a los trabajos de mantenimiento en infraestructuras críticas, que a menudo se desarrollan en horario nocturno para no interferir con el servicio diario de miles de viajeros. La línea C-5 de Cercanías, que conecta Móstoles con Fuenlabrada pasando por el centro neurálgico de la capital, es una de las arterias más transitadas de todo el entramado ferroviario madrileño. Las labores de adecuación y mejora resultan indispensables para garantizar la seguridad del transporte, pero exigen una coordinación milimétrica entre todos los operarios y la maquinaria desplegada en el terreno para evitar accidentes de consecuencias irreparables como el acontecido en esta trágica madrugada.