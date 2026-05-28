Sindicatos, patronal, Antonio Banderas y Carolina Marín, juntos en el encuentro "Tejer redes" con el papa León XIV

Los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar serán los encargados de conducir el multitudinario encuentro bajo el lema de "Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte" que estará presidido por el papa León XIV, y que se celebrará el próximo domingo 7 de junio en el Movistar Arena. Según ha informado la Archidiócesis de Madrid, el evento se desarrollará desde las 17:00 hasta las 19:00 horas y pretende convertirse en un espacio de intercambio de ideas entre la Iglesia y diferentes sectores de la sociedad civil.

La institución eclesiástica ha destacado que esta convocatoria nace con el propósito fundamental de visibilizar "la riqueza del encuentro entre las distintas realidades que componen la vida cotidiana". Asimismo, se busca poner en valor el trabajo diario de personas y organizaciones que contribuyen a edificar una convivencia más justa y fraterna. Para ello, la organización ha diseñado un programa que combinará actuaciones artísticas, a cargo de los alumnos de los Conservatorios Superiores de Música de la región, con testimonios personales de ciudadanos anónimos que narrarán su experiencia vital en una gran urbe.

El mundo de la cultura y las artes escénicas tendrá un peso específico durante la jornada. El actor, director y productor Antonio Banderas compartirá con los asistentes una profunda reflexión acerca de los vínculos existentes entre sus creencias religiosas y su trayectoria profesional. Junto al intérprete malagueño, también subirá al escenario la reconocida bailaora y coreógrafa Sara Baras. Por su parte, la perspectiva académica correrá a cargo de José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, quien analizará la importancia de la educación en el desarrollo integral del individuo.

En el ámbito de las relaciones laborales y la economía, el encuentro reunirá a los máximos representantes de los agentes sociales. Participarán en el acto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Todos ellos escenificarán que, por encima de las legítimas diferencias, existe una férrea voluntad de establecer alianzas sólidas que permitan a la sociedad española afrontar los desafíos económicos y sociales del futuro de manera conjunta.

Por último, los valores de la resiliencia y el esfuerzo estarán encarnados en la figura de dos referentes del deporte nacional. La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín y la laureada nadadora paralímpica Teresa Perales tomarán la palabra para subrayar el papel de la práctica deportiva como herramienta de inclusión social y esperanza. El broche final a esta intensa tarde lo pondrá la cantautora Rozalén, que interpretará algunos de sus temas más conocidos para recordar a los presentes que siempre se puede encontrar un motivo para la esperanza.