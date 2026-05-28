Torres se niega a activar el retorno de 110 menas y advierte a Ayuso: "Algunas devoluciones acabaron en los tribunales"

El Gobierno ha cerrado filas frente a la ofensiva de la Comunidad de Madrid sobre los menores extranjeros no acompañados y ha dejado claro que no piensa acelerar el retorno de los 110 menas cuya devolución reclama Isabel Díaz Ayuso. Lejos de anunciar medidas concretas o plazos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, optó este jueves por parapetarse en los procedimientos administrativos y en advertencias jurídicas mientras la presión sobre las comunidades autónomas sigue aumentando.

"Hay que preservar lo que dice la legislación", respondió Torres durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, una comparecencia en la que evitó comprometerse con cualquier actuación inmediata y deslizó incluso una amenaza velada al recordar que "algunas devoluciones" realizadas en el pasado acabaron generando "problemas con la justicia".

El mensaje del Ejecutivo llega apenas un día después de que Ayuso anunciara acciones judiciales contra el delegado del Gobierno si el Estado no activa "de inmediato" los expedientes de retorno de 110 menas para que vuelvan con sus familias y su entorno social. La Comunidad sostiene que esos procedimientos llevan demasiado tiempo paralizados mientras Madrid continúa asumiendo la carga asistencial y económica derivada de la acogida.

Sin embargo, lejos de responder a esa reclamación concreta, Torres defendió que las repatriaciones tienen "pasos de obligado cumplimiento" y descargó toda la responsabilidad en la complejidad legal del proceso. "No es porque no lo quiera hacer ni el ministro de Política Territorial, ni el ministro del Interior, ni el delegado del Gobierno de Madrid", insistió.

La sensación que dejó el ministro fue la de un Gobierno decidido a mantener el actual sistema de reparto y acogida mientras las autonomías soportan cada vez mayor presión sobre sus recursos sociales. De hecho, Torres confirmó que el mecanismo extraordinario de redistribución de menores inmigrantes continuará, al menos, hasta 2027 y avanzó que el Ejecutivo aprobará este verano una prórroga para blindarlo.

Es decir, más derivaciones y más traslados a comunidades receptoras como Madrid, que desde hace meses denuncia saturación en sus centros y falta de apoyo efectivo del Estado. El modelo impulsado por Moncloa busca aliviar la presión migratoria sobre Canarias, Ceuta y Melilla, pero el Ejecutivo madrileño acusa al Gobierno de convertir a las autonomías en una red permanente de acogida mientras evita abordar el problema de fondo: el control de fronteras y la ejecución efectiva de retornos.

Torres tampoco ocultó el componente ideológico de su intervención. Buena parte de su discurso estuvo dirigido a cargar contra el PP y Vox, a quienes responsabilizó de dificultar los acuerdos sobre inmigración. Y en lugar de ofrecer soluciones inmediatas a las comunidades desbordadas, el Gobierno convirtió nuevamente el debate migratorio en un campo de confrontación política.

El ministro terminó incluso apelando a Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, para alertar contra una sociedad que "encierra" a los más vulnerables. Una reflexión literaria que contrastó con la creciente preocupación de varias autonomías por el colapso de recursos públicos y por la ausencia de respuestas rápidas por parte del Estado.