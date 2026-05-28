Vecinos de Velilla narran el infierno que sufrieron ante la pasividad de la alcaldesa, hermana de Gertrudis Alcázar

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha asegurado en el juicio por un delito de prevaricación urbanística y ambiental que se reanudó este jueves que tenía "fe ciega" en los funcionarios públicos de la Administración local, entre ellos los técnicos municipales.

La Audiencia de Madrid ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio contra la regidora, el actual concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero, una exedil de Medio Ambiente, Elena Isabel Abraham, y un extécnico de Urbanismo, Fernando Rodríguez, por la ausencia de sanciones y medidas pese a las quejas vecinales por las molestias ocasionadas en el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

La Fiscalía ha mantenido en sus conclusiones su solicitud de tres años de prisión e inhabilitación durante 12 años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales para los acusados.

La acusación de omisión de la Fiscalía

La fiscal dio por acreditado en su informe que los acusados habrían omitido entre 2015 y 2019 actuaciones frente a numerosas denuncias vecinales por ruidos y molestias derivados de bodas y eventos celebrados en el local. "Nadie hizo nada para dar una solución a los vecinos ni se hicieron inspecciones ni se impulsaron expedientes sancionadores. Existe por tanto una omisión de sus funciones y competencias", aseveró la representante del Ministerio Público, quien añadió que el control de la vulneración de la normativa medioambiental es exigible a los funcionarios públicos. Las defensas reclamaron la absolución de sus clientes al considerar que los delitos no están probados.

Durante su interrogatorio, la alcaldesa detalló que tuvo conocimiento de las quejas vecinales durante el pleno de septiembre de 2023, cuando los propios vecinos acudieron a exponer la situación. Tras ello, recalcó que los responsables políticos confían en el trabajo de los funcionarios públicos y que ella tiene "fe ciega en la Administración".

Según explicó, los asuntos que llegan al Ayuntamiento son tramitados por los técnicos y departamentos competentes, por lo que no toda la información alcanza directamente a la Alcaldía. "Los funcionarios tienen que hacer su labor y yo no puedo presionar a los funcionarios", sostuvo, dejando claro que firma los informes que le dan los técnicos porque no puede "tomar ninguna resolución de forma arbitraria".

El escudo en las competencias técnicas

A su juicio, el asunto constituía principalmente "un problema de convivencia entre la finca y los vecinos", motivo por el cual se intentó organizar una reunión entre ambas partes y el Ayuntamiento para tratar de alcanzar una solución, aunque los vecinos no aceptaron participar.

Preguntada por la fiscal acerca de si consideraba un mero problema de convivencia el hecho de carecer de licencia o incumplir las condiciones de la misma, replicó que las cuestiones relativas a licencias correspondían exclusivamente a los técnicos municipales, insistiendo en que ella no era especialista en materias de medio ambiente ni urbanismo. Ante la cuestión de la Fiscalía sobre si ejerció la potestad sancionadora, reseñó que su intención era resolver el conflicto y que necesitaba que los técnicos municipales emitieran los informes correspondientes antes de adoptar cualquier medida.

El abogado de los vecinos preguntó a Antonia Alcázar por qué no hay sanción si había expedientes sancionadores abiertos, respondiendo éesta que eso hay que preguntárselo a los técnicos municipales. "Yo no les puedo obligar", dijo. Asimismo, señaló que el Ayuntamiento no disponía de sonómetro y que era necesario formar tanto a la plantilla municipal como a los técnicos para poder realizar mediciones acústicas adecuadas.

Por su parte, el actual concejal de Urbanismo, Joaquín Panadero —que asumió el cargo en 2023— aseguró que no tuvo traslado de los expedientes ni supo de la "gravedad del asunto" hasta que se judicializó, y entonces decidió promover un cambio en la normativa para que le llegasen todos los expedientes de este tipo.

Afirmó que el restaurante cuenta con varios expedientes abiertos y se han tomado medidas cautelares como que use solo un salón y no el jardín. El técnico de Urbanismo hasta abril de 2025 y actualmente jubilado, Fernando Rodríguez, relató que tuvo conocimiento del problema en 2019, a través de las denuncias de los vecinos, pero aludió a falta de personal y afirmó que no sabe quién fue el instructor de los mismos. La exconcejal de Medio Ambiente, Elena Isabel Abraham, afirmó que no tenía competencias en ese ámbito y no conoció los expedientes.

Relato vecinal de dos décadas de ruidos

Durante la sesión declararon tres vecinos denunciantes que relataron la "ansiedad", "angustia" y situación de "desprotección total" sufrida durante años por unos ruidos que a veces duraban todo el fin de semana, calificando como "horroroso" no poder dormir o hablar en su propia casa.

Uno de ellos relató que los problemas comenzaron en 2006, cuando el restaurante comenzó a celebrar más eventos durante todo el fin de semana. "Era como la orquesta de un pueblo en las fiestas patronales", con tracas y bengalas, detalló. El testigo aseguró que, incluso durante el confinamiento, este lugar celebraba bodas. Así, narró que llegó a plantearse abandonar su vivienda porque "en ella no se podía estar" por el ruido constante, calificando el perjuicio sufrido durante casi veinte años como "más que razonable".

Además, el testigo señaló que no entendía por qué no se adoptaban medidas cuando otros establecimientos sí habían sido clausurados por situaciones similares. Según explicó, trasladó personalmente a la alcaldesa las más de cien denuncias acumuladas, aunque la respuesta municipal fue que "estas cosas van despacio", sin que llegaran soluciones efectivas. El vecino sostiene que durante diecisiete años se sucedieron las quejas sin resultados y criticó que, ya en enero de 2025, la única propuesta planteada en una reunión con técnicos municipales fuera la instalación de pantallas acústicas, una medida que consideró insuficiente e "insultante".

Antonia Alcázar, que fue absuelta hace unos años de otra acusación de prevaricación, es la hermana de María Gertrudis, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez que investiga el caso Plus Ultra otorga un "papel operativo esencial" en la presunta red de tráfico de influencias en la que ubica al exlíder socialista.