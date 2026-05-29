Del Plan Vive universitario al sanitario: Ayuso busca convertir la vivienda en arma para captar y retener talento

La Comunidad de Madrid quiere convertir la vivienda en una herramienta estratégica para competir por el talento. Después de anunciar un Plan Vive específico para universitarios y estudiantes internacionales dentro de su proyecto de "Madrid región universitaria", Isabel Díaz Ayuso ha decidido ahora ampliar esa fórmula al ámbito sanitario con una nueva línea de alquiler asequible dirigida a médicos y profesionales jóvenes del sistema público.

La presidenta madrileña presentó este jueves el denominado Plan Vive Sanitario durante su intervención en el foro La España vertebrada organizado por El Mundo, donde defendió la necesidad de facilitar el arraigo de los profesionales que comienzan su carrera en hospitales públicos madrileños y encuentran en el precio de la vivienda uno de sus principales obstáculos.

El proyecto arrancará en San Sebastián de los Reyes, en una de las próximas promociones del Plan Vive, donde la Comunidad prevé levantar cerca de 1.000 viviendas. De ellas, unas 120 quedarán reservadas para sanitarios menores de 35 años. La medida se articula mediante el mismo modelo de colaboración público-privada que el Ejecutivo autonómico ha convertido en uno de los pilares de su política de vivienda.

La iniciativa no llega aislada. Forma parte de una estrategia más amplia con la que el Gobierno regional intenta proyectar Madrid como un gran polo de atracción de estudiantes, investigadores y profesionales cualificados. En las últimas semanas, Ayuso ya había avanzado un Plan Vive universitario vinculado a campus, residencias y alquileres asequibles para estudiantes, especialmente internacionales, dentro de su ofensiva para reforzar el peso académico y económico de la región.

Ahora el foco se desplaza hacia la sanidad pública, otro de los sectores donde la Comunidad reconoce dificultades crecientes para captar y retener personal joven, especialmente en los primeros años de ejercicio profesional. El Ejecutivo autonómico considera que facilitar vivienda próxima a hospitales puede ayudar no solo a fijar talento, sino también a mejorar la cobertura de plazas y reducir la rotación de profesionales.

La vivienda se convierte así en un elemento central del discurso político de Ayuso, que trata de responder al encarecimiento del alquiler en Madrid ampliando la oferta protegida mientras vincula esas promociones a colectivos estratégicos. El Gobierno regional sostiene que durante esta legislatura impulsará más de 70.000 viviendas con algún tipo de protección pública, de las cuales 14.000 corresponden al Plan Vive.

La mayor concentración de estas promociones se sitúa en el sur metropolitano, donde la Comunidad prevé superar las 4.500 viviendas. Según los datos del Ejecutivo autonómico, ya se han entregado 5.785 inmuebles, mientras otros 5.939 permanecen en construcción en 26 municipios madrileños. A ello se suman más de 2.000 pendientes todavía de licitación.

Con el nuevo Plan Vive Sanitario, Ayuso amplía un modelo que inicialmente se presentó como respuesta al problema de acceso a la vivienda de jóvenes y familias y que ahora evoluciona hacia una herramienta de política económica y de captación de capital humano. Primero fueron los estudiantes; ahora, los médicos jóvenes. El objetivo de fondo sigue siendo el mismo: consolidar Madrid como un territorio capaz de atraer y retener talento pese al elevado coste de vida.