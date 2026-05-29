El Gobierno de Ayuso denuncia la "estafa" de los falsos menas: "Sánchez alimenta a las mafias"

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante los falsos menas que residen en la capital de España.

"El Gobierno responde lo de siempre. Básicamente no hace nada. Y además responde con ataques sobre cuestiones que tiene que resolver el propio Gobierno de España. Pero si no, lo tendrán que resolver los tribunales, como ya hicimos con los menores solicitantes de asilo, que tuvo que hacerse cargo el Gobierno de ellos porque se lo mandó el Tribunal Supremo".

"Así que en este caso hemos solicitado esa petición para que nos razone o nos justifique si va a iniciar o no estos expedientes de reagrupación familiar. Y en caso de que persista la inacción por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que es el responsable según la Ley de Extranjería, recurriremos a los tribunales también".

De estos 110 menas, hay 40 que habrían alcanzado la mayoría de edad. En este sentido, la consejera ha manifestado el "fracaso" de la Delegación del Gobierno en el inicio de estos expedientes. "Hay que recordar que se da tras un estudio técnico y tras la valoración de la Comisión Técnica de Protección del Menor de la Comunidad de Madrid, que es la entidad pública responsable de adoptar las medidas de protección de todos los menores en desamparo de nuestra región. Y en este caso lo que pide la propia Comisión es que se le comunique si va a iniciar este procedimiento y, si no, que obviamente lo justifique de forma motivada y documentada", ha añadido.

"El Gobierno tiene que iniciar este proceso solicitando una serie de informes a las autoridades de los países de origen para contactar con las familias y proceder al inicio del expediente. Y bueno, hasta ahora lo único que hemos obtenido de forma pública por parte del delegado del Gobierno es una absoluta negativa. Con lo cual esta situación puede tener una respuesta legal", ha remarcado.

Delito de fraude

"Hemos denunciado a estos 16 falsos menores por fraude porque se han aprovechado de los servicios públicos que no les corresponden al no ser menores. Nosotros esto se lo hemos requerido al Gobierno, porque es el Gobierno de España el que no tiene que poner a disposición del sistema público de protección a mayores de edad. Pero como constantemente lo ha venido haciendo, lo que hemos hecho ha sido estudiar los trámites que podríamos realizar para poder denunciar a estos falsos menores una vez se demostrase que eran mayores de edad".

"Estas 16 denuncias ya se han producido como resultado de las primeras detecciones de estos falsos menores, que como bien dices son adultos y han cometido un delito de fraude".

Preguntada por si le consta que esta véa se esté poniendo en práctica en otras comunidades autónomas, ha respondido que "no", aunque ha reconocido que ha entablado conversaciones con otras consejeras que se han interesado por el procedimiento y por cómo lo están haciendo.

"Recurrir a la Justicia cuando tenemos un Gobierno que provoca el caos en todo el sistema de protección, pero es que además no actúa frente a los fraudes y frente a los delitos que se producen dentro del propio sistema. Alimenta a las mafias, que son las que favorecen obviamente que esta documentación desaparezca, se destruya y no se requiera la documentación real a través de los países de origen, que es lo que deberáa también hacer el Gobierno y que no ha hecho en estos tres años que llevamos sufriendo esta crisis migratoria", ha concluido la consejera madrileña.