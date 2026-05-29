Madrid no siempre fue tierra firme. Hace 460 millones de años, el corazón de la actual Comunidad de Madrid estaba cubierto por un mar lleno de vida. Hoy, ese pasado remoto emerge en la Sierra Norte, donde un equipo de investigadores ha logrado identificar los fósiles marinos más antiguos hallados hasta ahora en la región.

El descubrimiento, liderado por la paleontóloga Sara Romero, de la Universidad Complutense de Madrid, junto al investigador Juan Carlos Gutiérrez-Marco, del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), revela la existencia de antiguos ecosistemas marinos en lo que hoy son enclaves como Patones y El Atazar.

"El hallazgo incluye fósiles de trilobites, braquiópodos, moluscos y graptolitos conservados en rocas marinas muy antiguas que forman parte del basamento geológico de la región. Estas rocas, ocultas en gran parte bajo materiales más recientes y visibles únicamente en sectores del Sistema Central, han sufrido intensos procesos de deformación y metamorfismo a lo largo de sucesivas orogenias, lo que explica la extraordinaria rareza de encontrar fósiles en ellas" explica el comunicado de la Universidad Complutense de Madrid.

Los fósiles marinos más antiguos de Madrid salen a la luz en la Sierra Nortehttps://t.co/V68Mf1FY9G pic.twitter.com/4wvhKAFdAH — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) May 28, 2026

Según los autores, se trata de los fósiles corporales más antiguos conocidos en la Comunidad de Madrid, un registro excepcional si se tiene en cuenta la compleja historia geológica de estas rocas. Durante millones de años, estos materiales formaron parte del basamento terrestre y fueron sometidos a intensos procesos de deformación y metamorfismo, lo que hace extremadamente rara la conservación de restos fósiles.

Nuevos datos del Paleozoico en la Sierra Norte de Madrid y Guadalajara

Hasta ahora, los únicos indicios de vida tan antigua en la zona se remontaban a unas huellas fósiles de artrópodos marinos descubiertas en 1864 por el geólogo Casiano de Prado en Puebla de la Sierra. Sin embargo, este nuevo trabajo amplía de forma significativa el conocimiento sobre la fauna que habitó el antiguo "mar madrileño".

La investigación, además de documentar estos fósiles, revisa toda la información paleontológica previa del Paleozoico en la Sierra Norte de Madrid y Guadalajara, aportando una visión más completa de aquel paisaje sumergido que hoy solo puede reconstruirse a través de fragmentos de roca.

Los resultados se presentan este 29 de mayo en la 80ª sesión científica de la Sociedad Geológica de España y serán publicados en la revista Geogaceta, consolidando un avance clave para entender la historia geológica de la región y recordando que, bajo el suelo madrileño, hubo hace millones de años un océano olvidado.