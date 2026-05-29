Isabel Díaz Ayuso ha querido presentarse ante el Papa León XIV con algo más que un regalo institucional. La presidenta madrileña viajará al Vaticano con una obra cuidadosamente preparada durante meses: un libro de gran formato que reúne más de 200 fotografías para mostrar al Santo Padre cómo vive Madrid sus tradiciones cristianas, desde la Navidad hasta la Semana Santa, en una mezcla de fervor popular, identidad regional y memoria colectiva.

No será únicamente una visita protocolaria. En el encuentro privado previsto para el próximo lunes, Ayuso entregará al Pontífice la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, varios productos gastronómicos típicos y un volumen concebido casi como una carta visual sobre la forma en la que la región entiende sus raíces culturales y espirituales.

"Somos una región mestiza, integradora y que cuida de sus empresas, de la prosperidad y de unos servicios públicos que igualan en oportunidades a todos los ciudadanos", escribe la presidenta en la introducción del ejemplar, una frase que funciona también como síntesis política de la imagen que el Gobierno madrileño quiere proyectar dentro y fuera de España.

La idea comenzó a tomar forma el pasado febrero, cuando se confirmó la visita apostólica del Papa a España con parada en Madrid. Según trasladan desde el Ejecutivo autonómico, Ayuso quiso implicarse personalmente en la elaboración del regalo y convertirlo en una muestra emocional de cómo se viven en la región las celebraciones religiosas más arraigadas.

El resultado es una edición de gran tamaño producida por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid tras un proceso de selección de más de 1.500 fotografías realizadas por profesionales de la Dirección General de Medios y distintos ayuntamientos madrileños. Durante tres meses, el equipo fue escogiendo imágenes capaces de condensar no solo celebraciones litúrgicas, sino también escenas cotidianas de convivencia, tradición y emoción popular.

El libro alterna estampas multitudinarias con pequeños detalles íntimos. Aparecen los grandes belenes de la región —desde el histórico nacimiento de la Real Casa de Correos hasta el monumental Belén de San Lorenzo de El Escorial— junto a imágenes de familias recorriendo exposiciones navideñas, niños contemplando figuras iluminadas o voluntarios trabajando durante semanas en los montajes.

También hay espacio para los recuerdos más recientes y simbólicos. Entre las fotografías seleccionadas figuran las navidades marcadas por la pandemia, cuando las figuras del Belén de Sol aparecieron con mascarillas como reflejo de una época todavía muy presente en la memoria colectiva madrileña.

La obra se detiene además en algunos de los rituales populares que han ido creciendo en Madrid en los últimos años: los conciertos navideños desde el balcón de la Puerta del Sol, los coros infantiles llenando la sede de la Presidencia regional, los villancicos interpretados por David Bisbal o Hakuna, el Bosque de los Deseos o las visitas de los Reyes Magos a niños hospitalizados.

Hay incluso fragmentos de humanidad anónima que Ayuso ha querido incorporar al volumen: mensajes escritos por visitantes del Belén de Sol, como el de un hombre que acudía por primera vez sin su esposa fallecida o el de una niña que pedía un hermano pequeño. Pequeñas escenas con las que el Ejecutivo madrileño busca trasladar al Papa una imagen emocional y cercana de la región.

La Semana Santa ocupa también una parte central del libro. Procesiones como las de Jesús de Medinaceli, el Cristo de los Alabarderos o la Virgen de la Soledad y Desamparo aparecen retratadas entre cirios, silencios y calles abarrotadas de fieles. Junto a ellas, las tradicionales pasiones vivientes de municipios como Chinchón, Morata de Tajuña o Daganzo refuerzan la idea de una Comunidad donde las tradiciones religiosas siguen teniendo un fuerte arraigo popular.

El viaje al Vaticano incluirá además un segundo mensaje: el gastronómico. Ayuso entregará al Papa una selección de productos emblemáticos madrileños como las palmeritas de Morata de Tajuña, las aceitunas de Campo Real y las históricas bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, tres símbolos de la tradición artesanal y repostera de la región.

Con este gesto, la presidenta madrileña intenta proyectar una imagen de Madrid asociada a la tradición, la convivencia y las raíces culturales en un momento en el que el Gobierno regional ha intensificado también su defensa pública de las celebraciones religiosas y del legado cristiano como parte de la identidad española.

El libro que llegará al Vaticano no es solo un álbum institucional. Es también una pieza de relato político y sentimental con la que Ayuso quiere mostrar al Papa un Madrid que mezcla modernidad y tradición, grandes eventos multitudinarios y pequeños gestos cotidianos de fe popular.