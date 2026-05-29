"Es algo gravísimo": Ayuso estalla por las tesis golpistas de Puente y el contubernio que denuncia Antonio Maíllo

"Es intolerable y en ningún país democrático esto se acepta ni se asume. Creo que no es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el Poder Judicial por parte del Ejecutivo, y que no admite además que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción. No se está juzgando la democracia ni poniendo en tela de juicio valores progresistas". Así reaccionó este viernes Isabel Díaz Ayuso después de que ayer el ministro Óscar Puente diera un paso más en sus acusaciones.

El titular de la cartera de Transportes, que algunas voces sitúan en la próxima carrera de la sucesión de Pedro Sánchez al frente del PSOE, denunció este jueves que hay una operación en marcha para "derribar a un Gobierno con métodos no democráticos". Puente no quiso decir abiertamente quién estaría involucrado en ese ese supuesto golpe de Estado, pero deslizó que contaría con la colaboración de jueces dispares, fiscales, policías, guardias civiles, periodistas y la oposición política.

"Todo lo que están utilizando como pretexto para menoscabar el trabajo de los magistrados y de los jueces, ponerlo en tela de juicio y, además, enfrentarles ante la opinión pública, es algo gravísimo", añadió la presidenta de la Comunidad de Madrid tras su su visita al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva La Piragüera en Aranjuez.

Pero Puente no es el único que se ha apuntado a las tesis populistas de la conspiración. También lo ha hecho el coordinador federal de Izquierda Unida, que ha exigido a Ayuso, a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal explicaciones. "¿Por qué se han reunido los tres, en una misma semana, con el embajador de EEUU en España?", pregunta Antonio Maíllo.

Feijóo, Ayuso y Abascal deben dar explicaciones. ¿Por qué se han reunido los tres, en una misma semana, con el embajador de EEUU en España? pic.twitter.com/2yVBJTPJY2 — Antonio Maíllo (@MailloAntonio) May 28, 2026

"Aquí hay una clarísima intencionalidad política que se complementa con un embajador que convoca a la derecha y extrema derecha a sus sedes", subrayó el miércoles Maíllo, en pleno registro de la UCO en Ferraz, y alertó sobre la "actitud" de PP y Vox con esos encuentros. "Todo se tiene que investigar" y si hubiera un debate que "vincula a financiación irregular del PSOE estaríamos en otra pantalla, pero no vamos a hablar de lo que no hay", sentenció.

La semana pasada la presidenta madrileña recibió en en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., para fortalecer las relaciones institucionales, comerciales y culturales con el país norteamericano, el mayor inversor en la región con 28.300 millones de euros desde 2019.

Hay que recordar que EEUU es el país invitado este año a Hispanidad y, con motivo del 250º aniversario de su independencia, la presidenta madrileña anunció la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid reconociendo su papel como "faro del mundo libre". Ayuso ha realizado seis viajes a Estados Unidos, el último en marzo de este año a Nueva York, en el que su agenda institucional estuvo centrada en la captación de nuevas inversiones y el refuerzo de la proyección internacional de Madrid.