La Almudena y Jesús de Medinaceli procesionarán sobre el césped del Bernabéu ante León XIV

El estadio Santiago Bernabéu se vestirá de gala el próximo lunes 8 de junio para acoger uno de los actos centrales de la visita pastoral de León XIV a España. En un evento sin precedentes, las veneradas imágenes de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, y de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, una de las imágenes más veneradas de Madrid, procesionarán sobre el terreno de juego ante decenas de miles de asistentes.

La organización ha confirmed que la cita congregará a un total de 70.000 personas pertenecientes a las tres diócesis de la región: Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Según ha detallado María Jesús Bustamante, colaboradora del equipo organizador, el encuentro tendrá un marcado carácter "familiar" y las invitaciones se han distribuido de manera proporcional a la población de cada territorio eclesiástico.

Para dotar al acto de la solemnidad y el fervor propios de la piedad popular, las tallas religiosas serán portadas a hombros por decenas de anderos. Esta decisión, según ha explicado el sacerdote Fernando Rubio, busca reflejar la profunda devoción y riqueza espiritual que caracteriza a los católicos españoles en sus manifestaciones públicas de fe.

El recinto deportivo abrirá sus puertas a las 15:00 horas, permitiendo el acceso escalonado de los fieles. La celebración oficial dará comienzo a las 16:30 horas con un acto de bienvenida, seguido de una amplia presentación de los diferentes protagonistas que conforman la reality eclesial de la zona. Posteriormente, se vivirá un momento de ambiente puramente mariano, con el objetivo de subrayar la centralidad de la figura de la Virgen dentro de la doctrina católica.

El instante más esperado de la jornada se producirá alrededor de las 19:00 horas, cuando el Papa tomará el protagonismo principal. El pontífice entablará un diálogo directo y cercano con la comunidad diocesana, abordando los retos de la fe en la sociedad actual. Además, como símbolo de crecimiento y futuro, León XIV bendecirá las primeras piedras de doce parroquias que se edificarán próximamente en distintos puntos de las tres diócesis.

Toda la celebración estará acompañada por un gran despliegue musical y artístico. Una enorme orquesta compuesta por 1.000 músicos, entre los que se incluyen 300 niños, pondrá la nota sonora al encuentro. El cartel de actuaciones cuenta con la participación de conocidos artistas como David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, así como el grupo católico Hakuna, Luis Alfredo, el ilusionista Jorge Blass y el popular Dj El Pulpo, acompañados por un centenar de bailarines.

Por su parte, el vicario episcopal José Luis Díaz Lorenzo ha enmarcado este encuentro en una etapa de evidente "cambio cultural". En este sentido, ha querido reivindicar el papel fundamental de la Iglesia y, de forma muy especial, la labor de los consejos pastorales y de los sacerdotes frente a los grandes desafíos del mundo contemporáneo, destacando la necesidad de fomentar la sinodalidad y la participación activa de los laicos.