La Cámara de Cuentas de Madrid, presidida por Leguina, auditará los contratos de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM

La Cámara de Cuentas de Madrid, presidida por Joaquín Leguina, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que analizará varios contratos de la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En el escrito de este órgano tuvo entrada el 27 de mayo en el juzgado de Juan Carlos Peinado. Y es que la Cámara de Cuentas de Madrid ha informado al magistrado que analizará una serie de contratos que ha recibido por parte de la Universidad Complutense de Madrid.

Después de explicar que el análisis de contratos de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez aparecía en su plan para 2025, el órgano fiscalizador madrileño señala que el pasado 28 de abril informó al rector de la UCM, Joaquín Goyache, "del inicio de los trabajos de fiscalización y solicitó una relación de todos los contratos celebrados para el funcionamiento y desarrollo de la actividad de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva".

Contratos afectados

La petición de documentos al rector incluía desde la creación de esta cátedra hasta su "resolución". También se solicitaba a la Universidad "un breve informe complementario a la relación anterior, que identificara a los contratos afectados por las denuncias contra la directora de esta cátedra extraordinaria".

El pasado 20 de mayo, la UCM informó a la Cámara de Cuentas de las actuaciones sobre la cátedra que han sido investigadas por el juez Peinado. Por su parte, la Cámara ha comunicado que iniciará sus averiguaciones tras pedir al magistrado que le diga qué contratos están afectados por el secreto sumarial.

La institución auditora también ha enviado al juez los escritos que le ha enviado la Complutense sobre los contratos que afectarían a la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno. Estos contratos suman en torno a 123.000 euros y están vinculados con empresas como Alabra Comunicación S.L., Focus Events S.A., Bordados Trebor, S.L. y Atrevia Gp Inforpress S.L.

A Begoña Gómez se le imputan los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Inicialmente, estaba citada el próximo 9 de junio, pero ha pedido aplazar la citación de Peinado alegando que su abogado tiene otra vista.