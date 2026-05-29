Los 10 conciertos de Bad Bunny disparan la actividad en hostelería, transporte y ocio en Madrid

Madrid afronta estos días una de las mayores concentraciones simultáneas de eventos de su historia reciente. A la llegada de Bad Bunny con su residencia de conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, se sumara la visita del Papa León XIV y la celebración de la Feria del Libro de Madrid en el Retiro.

En este contexto, las administraciones y el tejido económico de la ciudad activarán refuerzos y concentraran cientos de miles de desplazamientos en apenas unos días.

Metro refuerza la Línea 7 hasta un 150%

Metro de Madrid ha anunciado un refuerzo especial del servicio en la Línea 7 de Metro de Madrid durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, coincidiendo con los primeros conciertos de Bad Bunny en la capital.

El incremento del servicio alcanzará hasta un 150% en determinados tramos horarios, especialmente a partir de las 18:00 horas, cuando se prevé el mayor flujo de asistentes hacia el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El dispositivo incluye también refuerzo de personal en estaciones, incremento de seguridad y medidas para agilizar los flujos de entrada y salida en el entorno del recinto. Las estaciones de Metropolitano, Las Rosas y Canillejas se perfilan como los principales puntos de acceso.

10 conciertos en total

El artista puertorriqueño inicia en Madrid una residencia de diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio dentro de su gira mundial 2026. La demanda ha situado a la capital como uno de los principales polos de atracción musical del año en Europa.

El volumen previsto de asistentes –cerca de 50.000 personas cada noche entre el 30 de mayo y el 15 de junio– convertirán al estadio del Atlético de Madrid en un foco constante de moviliad y actividad económica durante más de dos semanas.

La hostelería, uno de los grandes beneficiados

El impacto de los conciertos no se limita al transporte o al ocio musical. La llegada masiva de público también está teniendo un efecto directo en la hostelería madrileña.

Según las estimaciones del sector, los conciertos de Bad Bunny impulsarán las reservas de restaurantes en Madrid, con un impacto económico que podría alcanzar entre 14 y 28 millones de euros en bares, cafeterías y restaurantes de la capital durante el periodo de la residencia, según los datos de Hostelería de Madrid.

En zonas céntricas como Malasaña, Chueca, Tribunal o el entorno de Las Letras y Atocha, se registra un notable aumento de reservas en los días de concierto. También se observa un crecimiento en barrios como Salamanca, Chamberí o Argüelles.

Por tipología, predominan las reservas en restaurantes de cocina mediterránea, japonesa e italiana, con especial peso de los locales orientados a grupos de amigos y terrazas, reflejando el perfil mayoritario del público asistente.

Bad Bunny, el Papa y la Feria del Libro

Los afluencia de gente estos días en Madrid no se limitan al fenómeno musical. La capital coincide simultáneamente con otros dos grandes eventos, consolidando su posición como uno de los mayores epicentros de oferta de ocio musical, cultural y religioso a escala internacional.