Madrid despide mayo a lo grande: Feria del Libro, conciertos gratuitos y la mejor comida

La Comunidad de Madrid encara el último fin de semana de mayo con una agenda especialmente intensa marcada por conciertos gratuitos, fiestas populares, mercados temáticos, exposiciones y planes gastronómicos repartidos entre la capital y municipios como Torrejón de Ardoz, Leganés, Las Rozas, San Fernando de Henares o Fuenlabrada.

La programación combina música en directo, ocio en la calle, cultura gratuita y experiencias diferentes que convierten Madrid en uno de los grandes focos de actividad del cierre de la primavera. Desde fstivales urbanos y mercados goyescos hasta instalaciones inmersivas y trenes históricos, la oferta se extiende durante todo el fin de semana con propuestas para todos los públicos.

Música gratis, fiestas populares y grandes conciertos

La música volverá a ser uno de los grandes reclamos del fin de semana. Este viernes continúan las Noches del Castillo en Alameda de Osuna con un concierto gratuito de flamenco de Esperanza Garrido a las 19:00 horas.

En Torrejón de Ardoz, viernes y sábado se celebra el Urban Festival, un evento gratuito en el recinto ferial con actuaciones de Juan Magán, Grecas, Yapi y otros artistas.

Las fiestas populares también repartirán conciertos gratuitos por distintos puntos de la región. En San Fernando de Henares, la Orquesta Panorama actuará este viernes a las 22:00 horas, mientras que Lérica y Demarco Flamenco lo harán el sábado desde las 23:00 horas en el recinto Batán.

Por otro lado, las Fiestas de Aluche arrancan este sábado con un concierto gratuito de Funambulista como uno de los actos principales de la programación, previsto para las 23:30 horas en el recinto ferial.

En Hortaleza, el Auditorio Pilar García Peña acogerá conciertos gratuitos de Burning este viernes a las 22:00 horas y de Bustamante el sábado a las 22:15 horas.

Mercados, ferias y planes de calle

De viernes a domingo, Leganés celebra un gran Mercado Goyesco en la plaza del Milenio con música, pasacalles y espectáculos inspirados en otra época.

El sábado arranca además la Feria del Libro de Madrid en el parque del Retiro, una de las grandes citas culturales del año, que contará con 245 expositores y más de 230 autores firmando ejemplares hasta el próximo 15 de junio.

En Usera, este sábado se celebrará una jornada de puertas abiertas en 18 talleres de artistas, permitiendo conocer estudios, procesos creativos y obras entre las 11:00 y las 19:00 horas.

También vuelve The Festival, un mercado de artesanía, arte y diseño en la plaza de la Vid, con puestos de creadores independientes, ilustración, decoración y propuestas gastronómicas durante toda la jornada del sábado.

Para quienes busquen un plan diferente, Fuenlabrada reunirá este sábado una gran concentración de coches clásicos y deportivos con exhibiciones, actividades y música desde las 10:00 horas en el parque ferial.

Cultura, exposiciones y experiencias en Madrid

La agenda cultural suma además nuevas exposiciones gratuitas. El Museo del Traje estrena una muestra dedicada al universo creativo de Teresa Helbig, con un recorrido por algunos de sus vestidos más emblemáticos.

En Casa de México ya puede visitarse "Nube Negra", una instalación de Carlos Amorales formada por más de 30.000 mariposas y polillas de papel negro recortado.

También abre al público "Drift", del artista suizo Jean Gros, en La Casa Encendida, una reflexión artística sobre el desplazamiento de especies vegetales.

En el apartado de experiencias, regresan los trenes históricos de la Comunidad de Madrid. El Tren de la Fresa recupera el recorrido entre Madrid y Aranjuez con visitas culturales y degustación, mientras que el Tren de Cervantes propone un viaje teatralizado hasta Alcalá de Henares ambientado en el Siglo de Oro.