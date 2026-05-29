Matute exige a Mónica García que solucione la huelga de médicos: "No se puede avanzar en nada más"

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha reclamado este viernes a la ministra del ramo, Mónica García, que solucione la huelga de médicos, a su juicio el problema más importante que tiene el sector.

"No se puede avanzar en nada más que el problema más importante que tenemos, que es la huelga de médicos y ese Estatuto Marco lesivo y regresivo. Y el problema lo tiene que solucionar la ministra de Sanidad", ha expresado la consejera.

Matute ha recordado que envió una carta a la titular del Ministerio de Sanidad para pedirle tanto el informe técnico de viabilidad jurídica como la memoria económica finalista, todo ello con el objeto de llevar a cabo todas las mejoras de los médicos y el estudio del Estatuto Marco.

La máxima responsable de la sanidad madrileña ha explicado que también le transmitió a García que hasta que la Comunidad de Madrid no disponga de esta documentación no iba a tratar nada más en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, en la misma misiva le exigió a la ministra que le justificara "partida por partida" los 300.000 millones de euros que el Gobierno central ha dado a las comunidades autónomas "para sanidad" desde que llegó al Palacio de La Moncloa. De acuerdo con Fátima Matute, la Comunidad de Madrid debería haber recibido 18.000 millones de euros, y una "partida muy importante" de esa cuantía iría al capítulo I, de personal. "Cosa que no podemos hacer por la infrafinanciación que tenemos del Estado y que también es algo que reclamamos", ha afirmado Matute.

Las declaraciones de la consejera de Sanidad tienen lugar el mismo día en que la propia García ha aseverado que llevará el Estatuto Marco "lo antes posible" al Consejo de Ministros, para después ser remitido al Congreso de los Diputados.

La ministra ha señalado que el Estatuto "ha estado en todo momento abierto" a las aportaciones de "todos los sindicatos", así como del comité de huelga y de las comunidades autónomas, "y sigue abierto". Al hilo, ha subrayado que la "mayoría" de las mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios "están plasmadas" en el texto y, ahora, "le toca" a las regiones materializarlas, ya que tienen las competencias.

En cuanto al anuncio de varios servicios hospitalarios de dejar de hacer horas extraordinarias por las tardes, a los que se han sumado recientemente 15 nuevos servicios, Mónica García ha manifestado que empatiza con las reivindicaciones y las demandas para reducir las guardias, después de que "nadie" en "más de dos décadas" haya tratado de mejorar sus condiciones laborales.

Sin embargo, ha insistido en que, para poder hacer estas jornadas "penosas", se necesita tener una "buena" plantilla, "suficientemente dotada" para poder "distribuir esa penosidad" entre todos los profesionales. "Y el número de plantilla que tengamos depende de que las comunidades pongan recursos en el Sistema Nacional de Salud", ha reiterado la titular de la cartera de Sanidad.