Tazas, gorras, pulseras... el 'merchandising' del papa León XIV con motivo de su visita a España que promete arrasar en ventas
Tazas, gorras, camisetas, banderas, pulseras, entre otros, completan la oferta de los 15 productos disponibles que, además de online, también se pueden encontrar en exclusiva a partir de este viernes 29 de mayo en puntos de venta físicos en los centros de El Corte Inglés de las ciudades a las que viajará el pontífice.
Ya está disponible el merchandising oficial del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España. La colección, impulsada junto a El Corte Inglés, incluye camisetas, tazas, gorras, pulseras y otros artículos cuya venta ayudará a sufragar parte de los gastos del viaje.
Además, gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, también podrán adquirirse productos religiosos elaborados en conventos de clausura de España.
En la tienda online de El Corte Inglés y en la web conelpapa.es hay disponible un apartado de venta con los productos oficiales.
A partir de este 29 de mayo los productos están disponibles en veinte puntos de venta físicos distribuidos por toda España.
En Madrid podrán encontrarse en los centros de El Corte Inglés de Preciados-Callao, Castellana, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo, Valderas, El Bercial y Alcalá de Henares.
En Barcelona estarán disponibles en los de Plaza Cataluña, Can Dragó y Diagonal.
En Canarias, los centros de Mesa y López y Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y Tres de Mayo, en Tenerife, completarán la red de distribución.
Además, en Zaragoza podrán adquirirse en los centros de Sagasta e Independencia; y en el centro de Pamplona.
Gracias a la colaboración de la Fundación Contemplare, junto al catálogo oficial se ofrecen también decenarios artesanales con cuentas de madera elaborados en siete Monasterios de España: el de las Carmelitas descalzas de Montemar; las Carmelitas Descalzas de Zarautz; el de las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada; las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa Marçia; las Dominicas de Olmedo; las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega.
Con esta iniciativa conjunta, la organización del Viaje Apostólico, El Corte Inglés y la Fundación Contemplare quieren ofrecer a todas las personas una forma concreta de participar en la preparación de la visita del Papa León XIV a España, al tiempo que colaboran en su sostenimiento.
La colección incluye tazas, camisetas, polos, gorras, tote bags, botellas, abanicos, pulseras de tela, silicona y luminosas, chapas, llaveros, banderines, y otros artículos conmemorativos.
Varias lecturas que recorren en profundidad la figura de León XIV.