Tazas, gorras, pulseras... el 'merchandising' del papa León XIV con motivo de su visita a España que promete arrasar en ventas

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Gracias a la colaboración de la Fundación Contemplare, junto al catálogo oficial se ofrecen también decenarios artesanales con cuentas de madera elaborados en siete Monasterios de España: el de las Carmelitas descalzas de Montemar; las Carmelitas Descalzas de Zarautz; el de las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada; las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa Marçia; las Dominicas de Olmedo; las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega.