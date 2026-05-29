Un hombre de 47 años muere apuñalado en la calle San Mateo de Madrid

Un hombre de 47 años ha muerto en el distrito Centro de Madrid después de haber sido agredido con un arma blanca en la vía pública. El suceso se ha producido sobre las 14.30 horas en la confluencia de las calles San Mateo con Santa Águeda, según ha informado Emergencias Madrid y ha recogido Servimedia.

A la llegada de los sanitarios de Samur-Protección Civil, la víctima se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante cerca de 40 minutos, aunque finalmente no han podido salvarle y han confirmado su fallecimiento.

#Agresión en calle San Mateo con Santa Águeda.@SAMUR_PC ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 47 años que estaba en parada cardiorrespiratoria tras sufrir una agresión con arma blanca. Tras realizar #RCP finalmente han confirmado el fallecimiento. Investiga @policia. pic.twitter.com/NPMk6vLn6G — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 29, 2026

La policía busca aclarar lo ocurrido

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Municipal de Madrid, que han colaborado en el dispositivo. La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, que trata ahora de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la agresión.