La polémica por la posible retirada de la avenida de José Antonio en Becerril de la Sierra ha provocado un fuerte rechazo entre varios vecinos del municipio madrileño, cuyas reacciones han sido recogidas por la reportera Esther Yáñez en el programa Directo al Grano de RTVE.

La controversia surge después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya abierto una investigación al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra tras una denuncia presentada por el Partido Comunista de Madrid (PCM), que considera que mantener esta denominación incumple la Ley de Memoria Democrática.

El PCM propone sustituir el nombre de la vía por "Avenida Abogados de Atocha", al considerar que la calle dedicada al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, supone una exaltación incompatible con la legislación vigente.

Las reacciones de los vecinos

Sin embargo, en las calles de Becerril de la Sierra muchos vecinos han mostrado su indignación y rechazo ante la posibilidad de cambiar el nombre.

🔴 Fiscalía abre una investigación al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra por saltarse la Ley de Memoria Democrática y mantener el nombre de la avenida José Antonio Primo de Rivera. 📢 Esther Yáñez sale a la calle y recoge la opinión de los vecinos en #DirectoAlGrano28M pic.twitter.com/Pp9lcbqBDy — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) May 28, 2026

"¿Ah, que la quieren quitar o algo? He oído. ¿Y Calvo Sotelo la quieren quitar también? Porque a Calvo Sotelo se le cargaron ustedes, o sea, los rojos. Más vale que se preocupen de otras cosas y estas tonterías, Dios mío de mi vida", afirmaba una vecina ante las cámaras de RTVE.

Otra residente reaccionaba con ironía a la propuesta de modificar la denominación de la calle: "¿Quieren cambiar y poner otra... que pongan a Pedro Sánchez?".

También un comerciante de la zona fue preguntado por si la polémica afectaba a su negocio. Su respuesta fue contundente: "Para nada, para nada. Yo creo que me beneficia. Me beneficia, porque me gusta".

Por su parte, una vecina que reside en la propia calle ha restado importancia al debate generado: "Bueno, esa es una tonterías. O sea, que se llame José Antonio, que se llame Pepito Flores".