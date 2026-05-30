Así fue el viaje de Benedicto XVI a Madrid, el último Papa que nos visitó hace 15 años

Benedicto XVI visitó Madrid en una única e histórica ocasión. Fue entre el 18 y el 21 de agosto de 2011 con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, la segunda que se celebraba en España, tras la JMJ de 1989 que fue presidida por San Juan Pablo II en Santiago de Compostela.

Aunque a lo largo de su pontificado Benedicto XVI viajó a España en tres ocasiones (Valencia en 2006, y Santiago de Compostela y Barcelona en 2010), su estancia en la capital madrileña fue, sin duda, la más multitudinaria y recordada. Este viaje de 2011 fue el cuarto de un Papa a Madrid, tras las visitas de San Juan Pablo II a la capital de España en 1982, 1993 y 2003.

Benedicto XVI llegó puntualmente al aeropuerto de Madrid-Barajas el 18 de agosto, donde le esperaba una multitud de más de dos mil peregrinos, acompañados de un grupo de niños vestidos con los uniformes de la guardia suiza. Ya en suelo español, fue recibido por don Juan Carlos y doña Sofía que le acompañaron hasta el pabellón de Estado de la Terminal 4, donde fue saludado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y otras autoridades políticas y eclesiásticas.

Durante sus cuatro días en Madrid para la JMJ 2011, Benedicto XVI pronunció un total de nueve discursos y homilías, con mensajes de un profundo calado intelectual, con un hilo conductor claro: combatir el vacío existencial y proponer una fe sólida frente a las corrientes del relativismo moderno.

Miles de jóvenes colmaron las calles del centro de Madrid, especialmente el recorrido del "papamóvil" hacia la Nunciatura y la plaza de Cibeles, donde se le entregaron las llaves de la ciudad y tuvo lugar la fiesta de bienvenida, donde advirtió contra la tentación de seguir las corrientes de moda o de construir la existencia prescindiendo de la trascendencia. Señaló que cuando Dios no está presente, la sociedad se deshumaniza.

El viernes 19 de agosto, el Papa se trasladó al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Allí mantuvo dos encuentros, el primero con jóvenes religiosas, quienes lo recibieron con enorme entusiasmo en el Patio de los Reyes y un segundo con profesores universitarios en la basílica, donde defendió la verdadera esencia de la Universidad, alertando contra una visión puramente técnica o económica de la educación. Criticó que la universidad moderna a veces se limite a capacitar profesionales para el mercado laboral, olvidando la formación integral de la persona. Afirmó que cuando la única medida de las cosas es la utilidad o el éxito técnico, se pierde el concepto de la verdad y se cae en el "totalitarismo del relativismo".

Esa misma tarde, de vuelta en Madrid, presidió un multitudinario e imponente vía crucis por el paseo de Recoletos, utilizando tallas históricas de la Semana Santa venidas de toda España, entre ellas, Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

El sábado 20, a las nueve de la mañana, como un sacerdote más, confesó en los jardines del Buen Retiro a algunos jóvenes participantes en la JMJ. Después ofició una misa en la catedral de la Almudena para los seminaristas. Posteriormente, visitó la Fundación Instituto San José, un centro para enfermos gestionado por la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, donde habló de la dignidad humana desde la perspectiva de la vulnerabilidad.

Desde allí se trasladó a Cuatro Vientos para presidir la Vigilia. Fue precisamente esa noche, la que dejó una de las imágenes más recordadas del pontificado de Benedicto XVI. Cuando el Papa comenzó su discurso ante casi un millón de jóvenes de 197 países, se desató un auténtico huracán de lluvia y viento. Los colaboradores pidieron al Papa que saliera y se pusiera bajo techo, pero él no quiso. Permaneció paciente y sentado en su lugar en el escenario abierto, protegido por un simple paraguas que ondeaba al viento. Al cabo de un rato, la tormenta amainó, dejó de llover y se impuso una gran e inesperada calma. Al regresar al micrófono, dio las gracias a los jóvenes por su "alegría y resistencia": "Hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo, habéis resistido la lluvia (...) Igual que esta noche, con Cristo podréis afrontar las pruebas de la vida, no lo olvidéis".

El domingo 21 de agosto, bajo un sol radiante que contrastó con la noche anterior, el Papa ofició la misa en el mismo aeródromo. Tras un encuentro de agradecimiento con los miles de voluntarios de la JMJ en el recinto de IFEMA, Benedicto XVI se despidió de España dejando tras de sí uno de los eventos católicos más masivos de la historia reciente de Madrid.

En su discurso final en el aeropuerto de Barajas, el Papa sintetizó todo su viaje pidiendo a España que conserve sus profundas raíces cristianas y que no renuncie a su rica herencia espiritual, asegurando que la fe cristiana no empequeñece al ser humano, sino que lo engrandece.

El propio Papa, al resumir el viaje días después desde Castel Gandolfo, lo describió como "un evento eclesial emocionante", en el que "cerca de dos millones de jóvenes de todos los continentes vivieron, con alegría, una formidable experiencia de fraternidad, de encuentro con el Señor (...) una verdadera cascada de luz".