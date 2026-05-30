Madrid refuerza transporte y activa gratuidad en EMT y bicimad del 3 al 9 de junio por la visita del Papa

Madrid activará del 3 al 9 de junio la gratuidad del transporte público en los autobuses de la EMT y en el servicio de Bicimad con motivo de un gran evento en la ciudad, para el que se espera la llegada de numerosos peregrinos y asistentes.

El dispositivo incluye además un refuerzo especial los días 6 y 7 de junio, considerados los de mayor afluencia, con la incorporación de hasta 184 autobuses adicionales, lo que supone un incremento aproximado del 25% respecto al servicio habitual.

Refuerzo del transporte público

Durante esas jornadas de mayor actividad, el servicio de taxi también se verá reforzado. Todas las licencias podrán operar, incluidas aquellas que habitualmente descansan en esos días, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de vehículos en superficie.

Además, el Ayuntamiento estudia ampliar este refuerzo al viernes 5 de junio por la tarde, ante la previsión de una llegada masiva de visitantes en la antesala de los días centrales del evento.

Cortes de tráfico en el centro de Madrid

Las afecciones al tráfico en el entorno de Cibeles y la plaza de Lima ya han comenzado y se irán intensificando a medida que se acerquen las fechas clave.

El Consistorio mantiene actualizada en su web, madrid.es, la información sobre cortes, desvíos y rutas alternativas recomendadas para los desplazamientos por la ciudad.

Movilidad condicionada varios días

El Ayuntamiento recomienda planificar con antelación los desplazamientos durante toda la semana, ya que el impacto no se limitará a los días centrales del evento.

Aunque el mayor colapso se prevé para el 6 y el 7 de junio, las afectaciones comenzarán antes y se prolongarán después, debido al montaje y desmontaje de infraestructuras.

Los días 8 y 9 de junio aún se registrará actividad en las zonas afectadas antes de que la ciudad recupere progresivamente la normalidad.