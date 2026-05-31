Llegan a España los papamóviles con los que se desplazará León XIV en Madrid, Barcelona y Canarias

Los preparativos para la inminente llegada del papa León XIV a nuestro país continúan su curso.

La Policía Nacional, institución encargada de velar por la integridad del dispositivo, ha confirmado la noticia a través de sus canales en redes sociales con las primeras imágenes de los dos vehículos blindados, popularmente conocidos como papamóviles, que utilizará el papa León XIV durante su extenso recorrido.

Así custodiamos el #PapaMóvil que utilizará el Papa León XIV 🇻🇦 en sus desplazamientos en #Madrid y #Canarias durante su visita a España 🇪🇸@policia 🤝🏻 @EjercitoAire pic.twitter.com/CEjuWf0YlU — Policía Nacional (@policia) May 31, 2026

Ha sido un avión A400 Atlas del Ejército del Aire y del Espacio el que ha traído este domingo desde Roma hasta Madrid los papamóviles que el papa León XIV utilizará en su próximo viaje a España, concretamente en Madrid y Canarias, en un dispositivo que ha sido coordinado por el Ejército y la Policía Nacional. El vehículo se encuentra custodiado en Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía.

Se trata de un Mercedes-Benz todoterreno de color blanco, con la parte superior abierta y con la matrícula SCV 1 (Stato della Città del Vaticano, Estado de la Ciudad del Vaticano), cuyo número 1 indica que es el vehículo principal reservado para el Santo Padre.

Uno de los dos vehículos que utilizará el Papa León XIV durante su visita a España 🇪🇸 ya está custodiado por @policia en #Barcelona El trabajo y la colaboración del @EjercitoAire está siendo fundamental para la logística del dispositivo de seguridad pic.twitter.com/yHKSWWivRW — Policía Nacional (@policia) May 31, 2026

El segundo papamóvil ha llegado a Barcelona poco después y se encuentra custodiado en el aeropuerto del Prat.

El despliegue de seguridad para proteger al sumo pontífice no tiene precedentes recientes. Según han detallado las fuerzas del orden, la estrecha colaboración con el Ejército del Aire está resultando de un valor incalculable para garantizar el éxito de la logística del dispositivo de seguridad. Mover un vehículo de estas características y preparar el terreno para las multitudes que se congregarán requiere una coordinación milimétrica entre las distintas instituciones del Estado, que llevan semanas trabajando sin descanso.

Este viaje apostólico será uno de los más exigentes de los últimos tiempos. El Papa tiene previsto recorrer más de 2.500 kilómetros dentro del territorio nacional, calculando únicamente la distancia en línea recta entre las diferentes ciudades que conforman su itinerario. A lo largo de su estancia, que abarcará plazas tan importantes como Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, el pontífice pronunciará un total de 12 discursos, presidirá cinco homilías y realizará al menos cinco saludos oficiales a los fieles congregados.